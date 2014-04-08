券商观点：中国股市二季度上下两难，4月下旬为稳增长政策最近观察窗口--中信证券

国际油市：亚洲380-cst燃料油跨月价差处于下行趋势，因供应过剩
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透北京4月8日 - 中国最大券商--中信证券 周二发布报告认为，二季度是观察经济下滑幅度、风险释放程度以及政府底线思维的最佳时间窗口，在经济转型与增长的十字路口，中国股市也上下两难，其对后市判断整体上相对谨慎。
报告分析称，前期经济数据发布与存量稳增长政策出台使得市场对基本面预期处于弱平衡状态；而未来经济下行的确定性和弱于预期的可能性更大，可能会成为二季度打破弱平衡，驱动市场弱势下行的主要力量，而增量稳增长政策最近观察窗口仍在4月下旬。
报告并称，随着热钱流出以及货币政策中性的导向日益明确，宏观流动性难以回到一季度的宽松水平；另外，IPO重启与信用风险高启两个因素对市场依然有压制作用。
“经济数据与政策预期弱平衡，后市相对谨慎。”报告称。
报告认为，热钱持续流出的趋势是明确的，热钱对宏观流动性的负面影响将逐步显现。考虑到即将进入季报集中披露的时段，个股层面一些低估值、有业绩、股价调整较充分的标的可能机会更突出。
中国股市沪综指周二收升1.9%至一个半月新高。受证监会日前发布优先股相关政策影响，今日银行等板块带动大盘强劲反弹。分析师指出，市场对经济稳增长预期增强，4月市场有风格转换的可能性，具有估值优势的蓝筹股将存在一定机会。 （完） (发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透新加坡4月17日 - 亚洲航煤裂解价差周一上涨，行业消息人士称来自北亚的现货船货有限，不过来自印度的现货供给抑制涨幅。
路透4月17日 - 多数东南亚股市周一收低，对海外地缘政治风险的担忧推动投资者转向避险资产；新加坡股市下跌1%。 围绕朝鲜问题及即将举行的法国大选的疑虑，已经挫伤全球投资者信心，而美国经济数据疲弱，又进一步打击了市场人气。 尽管今日稍早出炉的中国多项经济数据好于预期，但仍未能激发起投资者的热情。中国近期公布了一系列良好数据，投资者已经变得比较乐观。 相似的是，新加坡强劲的3月出口数据并未提振上周金管局审慎论调 所造成的低迷人气。 新加坡股市 下跌近1%至3月底以来最低，由工业及金融股领跌 。 星展集团 及华侨银行下跌约1%。 棕榈树种植业者Golden Agri-Resources 跌幅最大。 泰国股市 收低0.9%，受能源及工业股拖累。 “在泰国股市扮演重要角色的机构投资人转为净买入，但我认为外部 方面的许多考量打压买气，”Phillip Securities策略师Teerada Cha