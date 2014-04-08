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亚洲 | 2014年 4月 8日 星期二 16:43 BJT

新兴汇市：印尼卢比受选举预期支撑小涨，坡元和马币近四个月高位

亚洲 当日 今年以来 2013年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 102.62 103.10 +0.47 +2.59 105.28

坡元 1.2537 1.2593 +0.45 +0.76 1.2632

台币 30.270 30.320 +0.17 -1.06 29.950

韩元 1052.10 1055.40 +0.31 +0.31 1055.40

泰铢 32.31 32.54 +0.71 +1.70 32.86

菲律宾披索 44.72 44.84 +0.28 -0.70 44.40

印尼卢比 11286.00 11304.00 +0.16 +7.74 12160.00

印度卢比* 60.11 60.11 +0.00 +2.81 61.80

马币 3.2390 3.2705 +0.97 +1.13 3.2755

人民币 6.1955 6.2123 +0.27 -2.29 6.0539

* 印度金融市场休市。(完)

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