欧洲汇市：英镑兑美元和欧元跳涨，因英国工业生产数据强于预期

标题新闻：美国经济第一季料扩张0.5%--亚特兰大联储GDP预测模型
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路透伦敦4月8日 - 周二英镑兑美元升至三周高点，兑欧元也涨至一个月高位，因此前公布的数据显示英国2月工业生产增速快于预期。
英镑兑美元和欧元在过去两个月里难以录得更多涨幅，因对于英国经济复苏能否持续存在怀疑，并且交易商认为大部分的利好消息已经被汇价所消化。
英国2月工业生产较上年同期成长2.7%，较前月增长0.9%，都高于预估的成长2.2%和0.3%。
数据出炉后，英镑兑美元 和欧元 跳涨近0.5%，分别达到1.6713美元和0.8236英镑。
英国公债期货 在数据公布后扩大跌幅。10年期英国公债收益率 小升约1个基点，其与德国10年期公债的利差走阔到114个基点以上，为周五以来最宽水准。（完）
(编译 高琦 审校 石冠兰)
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路透新加坡4月17日 - 亚洲近月6月上半月石脑油价格比7月上半月价格周一每吨高出5美元，这是4月5日 以来最高的逆价差，因需求强劲。 逆价差指的是现货价格高于远期价格，反映出基本面强劲，正价差则反映市场供过于求。 日本出光兴产以成本加运费价(C&F)较日本报价约中段单位数的升水，买进了5月21日-6月5日到岸德山的 石脑油。 尽管有液化石油气(LPG)的替代竞争，但石脑油需求一直很坚挺。 丁烷价格仍令石化厂商替代石脑油不合算。 日本经济产业省上周五的数据显示，3月日本乙烯产量同比增长7.7%至56.71万吨。 日本的石脑油进口较前月下滑0.8%至125万吨。 荷兰咨询机构PJK International的数据显示，4月13日止当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的石脑油 库存下跌27.5%至22.1万吨。 亚洲汽油裂解价差处在两日高位每桶10.88美元，亚洲地区的炼厂维护本月料将达到顶峰。 现货市场上，有四笔汽油交