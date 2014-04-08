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货币新闻 | 2014年 4月 8日 星期二 16:59 BJT

欧洲汇市：英镑兑美元和欧元跳涨，因英国工业生产数据强于预期

路透伦敦4月8日 - 周二英镑兑美元升至三周高点，兑欧元也涨至一个月高位，因此前公布的数据显示英国2月工业生产增速快于预期。

英镑兑美元和欧元在过去两个月里难以录得更多涨幅，因对于英国经济复苏能否持续存在怀疑，并且交易商认为大部分的利好消息已经被汇价所消化。

英国2月工业生产较上年同期成长2.7%，较前月增长0.9%，都高于预估的成长2.2%和0.3%。

数据出炉后，英镑兑美元 和欧元 跳涨近0.5%，分别达到1.6713美元和0.8236英镑。

英国公债期货 在数据公布后扩大跌幅。10年期英国公债收益率 小升约1个基点，其与德国10年期公债的利差走阔到114个基点以上，为周五以来最宽水准。（完）

(编译 高琦 审校 石冠兰)
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