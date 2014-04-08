更新版1-企业并购：诺基亚手机业务售予微软的交易获得中国当局批准

国际油市：亚洲380-cst燃料油跨月价差处于下行趋势，因供应过剩
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
(新增细节)
路透赫尔辛基4月8日 - 诺基亚 周二称，已获得中国当局批准将其手机业务出售给微软，而且当局没有要求诺基亚改变其专利相关操作。
诺基亚去年9月同意将手机业务以54亿欧元(约合74亿美元)出售给微软。但诺基亚将保留自己的专利，这在分析师看来是个很有前景的未来成长来源。
诺基亚表示，与微软的交易仍预计将在4月完成。
“诺基亚和微软目前已经接到中国、欧盟执委会、美国司法部以及很多其他国家地区的批准。”诺基亚在一份声明中称。
分析师称，诺基亚作为手机制造商，它向对手支付技术使用费，也向使用自己专利的公司收取费用。重组后的诺基亚在提高专利费方面有更大的自由空间。
据媒体报导，谷歌和三星曾要求中国监管当局确保诺基亚与微软的交易不会导致专利授权费上涨。
“没有哪个国家的当局质疑诺基亚在标准关键专利承诺方面存在合规问题，也没有要求诺基亚改变专利授权计划或收费条款，”诺基亚在声明中称。(完)
(编译 白云; 审校 高琦)
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透新加坡4月17日 - 亚洲航煤裂解价差周一上涨，行业消息人士称来自北亚的现货船货有限，不过来自印度的现货供给抑制涨幅。
路透4月17日 - 多数东南亚股市周一收低，对海外地缘政治风险的担忧推动投资者转向避险资产；新加坡股市下跌1%。 围绕朝鲜问题及即将举行的法国大选的疑虑，已经挫伤全球投资者信心，而美国经济数据疲弱，又进一步打击了市场人气。 尽管今日稍早出炉的中国多项经济数据好于预期，但仍未能激发起投资者的热情。中国近期公布了一系列良好数据，投资者已经变得比较乐观。 相似的是，新加坡强劲的3月出口数据并未提振上周金管局审慎论调 所造成的低迷人气。 新加坡股市 下跌近1%至3月底以来最低，由工业及金融股领跌 。 星展集团 及华侨银行下跌约1%。 棕榈树种植业者Golden Agri-Resources 跌幅最大。 泰国股市 收低0.9%，受能源及工业股拖累。 “在泰国股市扮演重要角色的机构投资人转为净买入，但我认为外部 方面的许多考量打压买气，”Phillip Securities策略师Teerada Cha