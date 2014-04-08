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亚洲 | 2014年 4月 8日 星期二 17:10 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

路透伦敦4月8日 - 以下为德国商业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

* 欧元/美元：我们重新关注九个月支撑线，目前位于1.3681，与2月底低点1.3643一并构成了下道向下突破点。我们现在预计欧元/美元将跌至1.3608的五个月上涨趋势线，最终将触及2014年低位1.3476、55个月均线1.3449以及2012年到2014年上涨趋势线切入位1.3311。

* 美元/日圆：从上涨通道顶部回落，今日顶部位置在104.08。我们预计美元/日圆将小幅下跌(虽然市场信号矛盾，但美元/日圆有机会跌向102.27/05)。之后，美元/日圆应会反弹至104.45的78.6%回档位。美元/日圆有机会重新测试2014年高位105.45，不过涨势有可能会在附近受到抑制。不过请留意，场内有许多矛盾的信号，有可能会直接回到通道底部，目前底部在101.37。

* 欧元/日圆：正在接近云区支撑位的顶部140.96、55日移动均线位置140.67和短期上涨趋势线140.64。欧元/日圆有可能在触及上述水准后反弹并升向阻力位143.66/79(78.6%回档位和近期高位)。240分钟图上的艾略特波浪数字暗示，欧元/日圆或在142.25附近回落。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3769 1.3740 +0.21 +0.17 1.3745

美元/日圆 102.56 103.09 -0.51 -2.60 105.30

欧元/日圆 141.19 141.67 -0.34 -2.38 144.63

美元/瑞郎 0.8854 0.8878 -0.27 -0.83 0.8928

英镑/美元 1.6696 1.6608 +0.53 +0.85 1.6556

美元/加元 1.0923 1.0971 -0.44 +2.85 1.0620

澳元/美元 0.9337 0.9270 +0.72 +4.76 0.8913

新西兰元/美元 0.8673 0.8601 +0.84 +5.69 0.8206

欧元/瑞郎 1.2191 1.2199 -0.07 -0.65 1.2271

欧元/英镑 0.8245 0.8269 -0.29 -0.63 0.8297

欧元/瑞典克朗 8.9610 8.9671 -0.07 +1.28 8.8474

美元/挪威克朗 5.9711 5.9911 -0.33 -1.57 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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