国际油市：亚洲380-cst燃料油跨月价差处于下行趋势，因供应过剩
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透伦敦4月8日 - 以下为德国商业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：
* 欧元/美元：我们重新关注九个月支撑线，目前位于1.3681，与2月底低点1.3643一并构成了下道向下突破点。我们现在预计欧元/美元将跌至1.3608的五个月上涨趋势线，最终将触及2014年低位1.3476、55个月均线1.3449以及2012年到2014年上涨趋势线切入位1.3311。
* 美元/日圆：从上涨通道顶部回落，今日顶部位置在104.08。我们预计美元/日圆将小幅下跌(虽然市场信号矛盾，但美元/日圆有机会跌向102.27/05)。之后，美元/日圆应会反弹至104.45的78.6%回档位。美元/日圆有机会重新测试2014年高位105.45，不过涨势有可能会在附近受到抑制。不过请留意，场内有许多矛盾的信号，有可能会直接回到通道底部，目前底部在101.37。
* 欧元/日圆：正在接近云区支撑位的顶部140.96、55日移动均线位置140.67和短期上涨趋势线140.64。欧元/日圆有可能在触及上述水准后反弹并升向阻力位143.66/79(78.6%回档位和近期高位)。240分钟图上的艾略特波浪数字暗示，欧元/日圆或在142.25附近回落。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3769 1.3740 +0.21 +0.17 1.3745
美元/日圆 102.56 103.09 -0.51 -2.60 105.30
欧元/日圆 141.19 141.67 -0.34 -2.38 144.63
美元/瑞郎 0.8854 0.8878 -0.27 -0.83 0.8928
英镑/美元 1.6696 1.6608 +0.53 +0.85 1.6556
美元/加元 1.0923 1.0971 -0.44 +2.85 1.0620
澳元/美元 0.9337 0.9270 +0.72 +4.76 0.8913
新西兰元/美元 0.8673 0.8601 +0.84 +5.69 0.8206
欧元/瑞郎 1.2191 1.2199 -0.07 -0.65 1.2271
欧元/英镑 0.8245 0.8269 -0.29 -0.63 0.8297
欧元/瑞典克朗 8.9610 8.9671 -0.07 +1.28 8.8474
美元/挪威克朗 5.9711 5.9911 -0.33 -1.57 6.0663
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 洪曦; 审校 蔡美珍)
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透新加坡4月17日 - 亚洲航煤裂解价差周一上涨，行业消息人士称来自北亚的现货船货有限，不过来自印度的现货供给抑制涨幅。
路透4月17日 - 多数东南亚股市周一收低，对海外地缘政治风险的担忧推动投资者转向避险资产；新加坡股市下跌1%。 围绕朝鲜问题及即将举行的法国大选的疑虑，已经挫伤全球投资者信心，而美国经济数据疲弱，又进一步打击了市场人气。 尽管今日稍早出炉的中国多项经济数据好于预期，但仍未能激发起投资者的热情。中国近期公布了一系列良好数据，投资者已经变得比较乐观。 相似的是，新加坡强劲的3月出口数据并未提振上周金管局审慎论调 所造成的低迷人气。 新加坡股市 下跌近1%至3月底以来最低，由工业及金融股领跌 。 星展集团 及华侨银行下跌约1%。 棕榈树种植业者Golden Agri-Resources 跌幅最大。 泰国股市 收低0.9%，受能源及工业股拖累。 “在泰国股市扮演重要角色的机构投资人转为净买入，但我认为外部 方面的许多考量打压买气，”Phillip Securities策略师Teerada Cha