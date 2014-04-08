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亚洲 | 2014年 4月 8日 星期二 17:05 BJT

澳洲股市：小幅收跌，金属价格上涨和澳日贸易协议抑制跌势

路透悉尼4月8日 - 澳洲股市周二下滑0.1%，受此前美国股市的疲弱人气传染，但金属价格上涨提振矿业股，从而限制了大盘跌幅。因澳洲与日本签署一项自由贸易协议，股市也受上涨预期支撑。

澳股S&P/ASX 200指数 收跌3.3点，至5,410.6点，盘中曾触及日低5,392.3。该指标股指周一收跌0.2%。

新西兰NZX 50指数 下跌0.9%或44.3点，收在5,031.6点。(完)
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