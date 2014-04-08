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货币新闻 | 2014年 4月 8日 星期二 17:32 BJT

修正-欧洲个股：大众核心品牌汽车3月销量上升近5%，受助于欧亚市场

(修正：在标题中注明是“3月”销量)

路透柏林4月8日 - 德国大众汽车 称，核心乘用车品牌3月销量增加4.8%至557,800辆，因欧洲和亚洲需求成长盖过了美洲市场销售下滑的影响。

该公司周二表示，大众同名品牌第一季汽车销量增加3.9%至148万辆。(完) (编译 洪曦; 审校 艾茂林)
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