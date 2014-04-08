重发-更新版 1-中国汇市：人民币即期收升至一周高点，受美国施压人民币汇率等影响

* 人民币即期收升至一周高点 * 中间价小幅走升 * 午盘受美国施压人民币汇率影响而明显走升 * 收盘价升破6.20元关口，短期有续升可能 路透北京4月8日 - 人民币兑美元即期汇率 周二收升0.25%至一周高点，人民 币中间价当日走升。早盘波动不大，但午盘后受美国施压人民币汇率等的影响，结汇盘明显 增加，但大行购汇并未出手，刺激汇市尾盘大幅上升，收盘价一举升破6.20关口。 交易员指出，早盘交投范围均在6.20元上方，且成交稀少，市场情绪谨慎，但午盘后结 汇盘增加明显，虽然在6.20关口附近一度徘徊，最终并未见大行购汇，市场理解此举意味着 监管层或短期将适度放任人民币升值，因最近为政策敏感期，美国即将出台汇率操纵国的相 关报告。 “短期人民币很可能震荡，但在（美国汇率操纵国）报告出台前，（美元兑人民币）中 间价或者汇价都会有向下的趋势。”一外资行交易员称。 市场中期仍看好人民币升值，短期还关注周四的贸易数据。一股份行交易主管预计，3 月贸易顺差不会多过200亿美元，正常范围在100-200亿。如果偏向100亿甚至更少，那有利 于汇率维持弱势，如果在200亿或更多，人民币贬值的时间可能不会更长了。 交易员称，CNH价格最近跌幅一度超过境内，境内外价差有逆转的趋势，显示境外人民 币升值预期正在发生改变，之前境外笃定人民币升值的信心正在动摇。 而央行意在引导市场实现自动均衡，央行最近通过中间价以及其他措施引导市场预期已 经起到明显的效果，是否持续还有待观察，人民币汇率短期走势分歧仍在。 路透最新市场调查显示，预计人民币兑美元即期汇率短期仍会保持弱势盘整，但在基本 面推动下将恢复温和升值趋势，明年一季度末时有望较目前升值3.5%至6.0元关口。 全球汇市方面，日圆周二上涨，因日本央行未推出进一步的宽松举措，并且日本央行总 裁黑田东彦未暗示近期可能放宽政策，这促使一些投资者削减日圆空仓。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价<CN Y=PBOC>，以及离岸市场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.1968 6.2123 0.25% 中间价 6.1527 6.1557 0.05% 成交额 114亿美元 日内相对于中间价最大波幅 -0.90% (上限± 日高 日低 2%) 日内波动幅度(pips) 128 6.1952 6.2080 2014年来即期升贬值幅度 -2.31% 1年期美元/人民币掉期升水< 100 CNY1Y=CFXS> 离岸人民币市场,北京时间17 今日 上日 :38 1年期NDF 6.2260/90 6.234 CNH即期 6.1966/78 6.2088 中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行 续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮 动进行动态管理和调节。（完） (发稿 李文科; 审校 曾祥进)