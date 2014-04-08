券商观点：中国A股市场二季度将有大级别反弹，空间逾两成--国泰君安

国际油市：亚洲380-cst燃料油跨月价差处于下行趋势，因供应过剩
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透上海4月8日 - 中国大型券商--国泰君安周二发布最新策略报告认为，随着国内无风险利率下行，增量资金流入股市,A股将出现由低估值、高分红的蓝筹股驱动的大级别反弹，二季度沪综指 将出现两成（约400点）以上的反弹空间，沪深300指数 将出现25%的反弹空间。
报告指出，市场当前被悲观情绪笼罩，但前期所有的不利因素已反映在当前的股价中。在增量资金推动下，A股市场将重拾信心；稳增长政策及刚性兑付原则打破的条件下，蓝筹股及龙头板块的低估值将被修复。
报告指出，近期应抓住大反弹中的三条主线，即稳增长、丝绸之路以及国企改革主线。例如，稳增长主线下，地产、水泥和铁路设备板块受益。
报告认为，本轮反弹，蓝筹股和龙头股将成为主力军，推荐银行、水泥、铁路设备、房地产和化工作为超配行业。
在银行股等大盘股的推动下， 沪综指周二收盘报2,098.284点，涨39.453点或1.92%，创下一个半月来的收盘新高。
目前相当多券商对A股市场仍持谨慎态度，国泰君安属于少见的乐观派。
国内最大券商中信证券周二发布最新报告认为，二季度是观察经济下滑幅度、风险释放程度以及政府底线思维的最佳时间窗口，在经济转型与增长的十字路口，中国股市也上下两难，其对后市判断整体上相对谨慎。（完） (发稿 林琦; 审校 曾祥进)
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透新加坡4月17日 - 亚洲航煤裂解价差周一上涨，行业消息人士称来自北亚的现货船货有限，不过来自印度的现货供给抑制涨幅。
路透4月17日 - 多数东南亚股市周一收低，对海外地缘政治风险的担忧推动投资者转向避险资产；新加坡股市下跌1%。 围绕朝鲜问题及即将举行的法国大选的疑虑，已经挫伤全球投资者信心，而美国经济数据疲弱，又进一步打击了市场人气。 尽管今日稍早出炉的中国多项经济数据好于预期，但仍未能激发起投资者的热情。中国近期公布了一系列良好数据，投资者已经变得比较乐观。 相似的是，新加坡强劲的3月出口数据并未提振上周金管局审慎论调 所造成的低迷人气。 新加坡股市 下跌近1%至3月底以来最低，由工业及金融股领跌 。 星展集团 及华侨银行下跌约1%。 棕榈树种植业者Golden Agri-Resources 跌幅最大。 泰国股市 收低0.9%，受能源及工业股拖累。 “在泰国股市扮演重要角色的机构投资人转为净买入，但我认为外部 方面的许多考量打压买气，”Phillip Securities策略师Teerada Cha