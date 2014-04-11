《台湾金融市场一周展望》股汇短线因热钱强势，长线防反服贸后遗症发作

* 反服贸学运令两岸互动降温、对外贸易谈判受阻

* 股汇因外资流入不跌反升，惟长期提防反服贸后遗症发作

* 台股上市公司估值合理，第二季可能淡季不淡

* 10年新券将登场，债市观察多方续航力道

记者 董永年

路透台北4月11日 - 抗争达24天的台湾反服贸学运终于落幕，但对金融市场的影响才刚开始发酵。尽管股汇短线因热钱流入显强势，但在两岸互动料降温、对外双边自由贸易谈判受阻下，市场人士对股、汇市中长线的看法趋于保守。

淡江大学大陆研究所所长张五岳直言，两岸协议监督机制的即将立法，会让谈判协商与政治对话投入变数，也让2008年以来两岸快速签署21项协议的热络互动走入历史。

〞两岸关系需要沉淀与盘整，若还在想马习会、想在APEC(亚太经济合作组织)见面，不现实。 〞 他说。

两岸服务贸易协议恐遭延宕，也让台湾对外的经贸谈判进度生变。经济部长张家祝就表示，服贸争议造成谈判对手转趋观望。而中国、日本、韩国都在进行自由贸易协议的洽签，这让台湾竞争力受到很大的冲击。

虽然台湾股市与台币在学运期间不跌反升，但此多与外资热钱重返亚洲新兴经济体有关。有市场人士认为，股汇市来到相对高档，反而要提防反服贸后遗症的负面冲击。

万宝投顾总经理蔡明彰举泰国红衫军为例，虽然当时引发的动乱比台湾学运规模更大，但因泰国政府对经贸投资持开放态度，当地股市在动乱结束后足足涨了一倍。

〞台股虽然短线上涨，但若经济不开放，长期下来恐怕回跌，与泰国颠倒。 〞 他说。

蔡明彰表示，台湾出口以韩国为对手，企业家常对央行总裁隔空喊话，希望台币贬值以维系竞争力。今年以来，台币相对韩元弱势，但出口表现却还是比韩国差，因为韩国已利用与多国签署自由贸易协议的优势取得关税优惠。

〞关税一降是5%，影响力大过汇率的升贬1-2%。 〞 他说。

一外商银行交易主管也认为，学运结束其实是执政的国民党分裂的开始，两岸关系不会朝更好的方向发展。台币兑美元 恐怕会回到2000-2008年前总统陈水扁执政期间的中间位置，也就是31元的价位。

国际清算银行(BIS)公布最新数据显示，2014年2月台币实质有效汇率(REER)指数为99.37，连续第五个月下滑；韩元的实质有效汇率则是107.61，台币续低于韩元。

**短线看外资动向**

虽然反服贸有长远的后遗症，不过凯基投顾总经理朱晏民认为，短线因热钱回流亚洲新兴经济体，台股仍将受益于美国经济复苏以及科技类股的反弹，第二季有可能淡季不淡。

朱晏民表示，美国股市具有领先性，近日虽自历史高位回跌修正，但因台股走势与美股有时间落差，尚未回到2008年的高点。台股目前的估值合理，上市公司本益比仅16倍，且以台积电 为龙头的半导体产业状况非常好，大盘短线纵有机会受美股影响波动，但回档空间可能不会太大。

〞台积电受惠于苹果 将推出大萤幕iPhone 6，对第二季有很高的期待，我们在等17日台积电的业绩展望，若优于预期，将引领半导体类股上攻。 〞 他说。

不过蔡明彰提醒，要有面对股市回档的心理准备。因学运期间，外资在台股买超金额已逾800亿台币，其中不能排除有政府委外代操资金的成分。

〞学运结束就不用护盘了。 〞 他说。

汇市方面，台币兑美元本周一度随韩元强升至三个月高位。汇银人士认为，台币何时止升回贬，要看热钱回流亚洲新兴经济体的趋势何时转向。

一本地银行交易主管表示，若下周外资还是持续汇入，台币实质价位还是不能排除有升向29.80价位的可能，但预料央行的干预力道也会增强。

〞下周就看外资在台股的状况，有没有开始卖超。 〞另一银行交易员说。

他们预期下周台币实质交易区间看在29.8-30.1。

台湾证券交易所资料显示，外资及陆资自3月21日至本周四为止，已连续第14个交易日买超，共计买超884.27亿台币。

**债市观察多方续航力道**

受惠美国升息时点可能延迟，以及终端买盘在10年债券的进驻，本周公债市场走出一小波多头行情，交投量最大的五年热券103/4 殖利率周线已走低4-5基点。

但随着殖利率来到波段低位，市场追价显得犹豫，尽管下周美债殖利率亦有机会再下一城，但台债反应料十分谨慎，或呈现盘整待变格局。

市场人士指出，美债因美股挫跌而涌现避险买盘，使得10年公债 殖利率上日跌至2.62%水位附近，虽然今日亚洲盘中殖利率未进一步走低，但若今晚美股续跌，料美债将有机会测试2.60%的整数关卡，届时将考验殖利率已经跌多的本地五年债103/4的空方抵御能力。

〞美债破2.60%也不是不可能，10年债103/6的发行前交易要到22日才上场，在此之前我认为对多方稍稍有利一些。〞一本地银行交易员指出。

不过也有交易员认为，公债市场今日盘势已显示多方追价力道不足，且美债在2.60-2.65%区间徘徊都属市场认为合理的大区间范围，下周只要美债表现没有过度强势，后续又有10年债将有筹码增多的疑虑，只要10年债殖利率回测1.60%水位，将有机会带动五年债微扬。