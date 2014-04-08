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货币新闻 | 2014年 4月 8日 星期二 17:47 BJT

中国外汇：2014年度境内机构短期外债余额指标调增至433.92亿美元--外管局

路透北京4月8日 - 中国外管局周二称，适度调增2014年度境内机构短期外债余额指标，核定指标总规模为433.92亿美元，并称继续向中西部地区和中小银行倾斜。

外管局在其网站发布新闻稿并称，核定部分中资银行2014年度指标1,390,437万美元，核定部分法人制外资银行及对指标实行集中管理的外资银行分行指标1,654,358万美元。

核定各分局、外汇管理部用于辖区内法人制银行、外资银行分行以及中资企业等机构的地区指标1,294,355万美元。

外管局称，境内机构受指标控制的短期外债，每日末余额不得超过外汇局核定的指标。2013年度境内机构短期外债余额指标总规模为373.07亿美元。（完） (发稿 李然; 审校 曾祥进)
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