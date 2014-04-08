中国外汇：2014年度境内机构短期外债余额指标调增至433.92亿美元--外管局

标题新闻：美国经济第一季料扩张0.5%--亚特兰大联储GDP预测模型
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路透北京4月8日 - 中国外管局周二称，适度调增2014年度境内机构短期外债余额指标，核定指标总规模为433.92亿美元，并称继续向中西部地区和中小银行倾斜。
外管局在其网站发布新闻稿并称，核定部分中资银行2014年度指标1,390,437万美元，核定部分法人制外资银行及对指标实行集中管理的外资银行分行指标1,654,358万美元。
核定各分局、外汇管理部用于辖区内法人制银行、外资银行分行以及中资企业等机构的地区指标1,294,355万美元。
外管局称，境内机构受指标控制的短期外债，每日末余额不得超过外汇局核定的指标。2013年度境内机构短期外债余额指标总规模为373.07亿美元。（完） (发稿 李然; 审校 曾祥进)
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路透新加坡4月17日 - 亚洲近月6月上半月石脑油价格比7月上半月价格周一每吨高出5美元，这是4月5日 以来最高的逆价差，因需求强劲。 逆价差指的是现货价格高于远期价格，反映出基本面强劲，正价差则反映市场供过于求。 日本出光兴产以成本加运费价(C&F)较日本报价约中段单位数的升水，买进了5月21日-6月5日到岸德山的 石脑油。 尽管有液化石油气(LPG)的替代竞争，但石脑油需求一直很坚挺。 丁烷价格仍令石化厂商替代石脑油不合算。 日本经济产业省上周五的数据显示，3月日本乙烯产量同比增长7.7%至56.71万吨。 日本的石脑油进口较前月下滑0.8%至125万吨。 荷兰咨询机构PJK International的数据显示，4月13日止当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的石脑油 库存下跌27.5%至22.1万吨。 亚洲汽油裂解价差处在两日高位每桶10.88美元，亚洲地区的炼厂维护本月料将达到顶峰。 现货市场上，有四笔汽油交