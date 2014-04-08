香港房地产：戴德梁行料市场低成交持续，年底前住宅楼价跌5-10%

国际油市：亚洲380-cst燃料油跨月价差处于下行趋势，因供应过剩
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透香港4月8日 - 物业顾问戴德梁行周二表示，今年首季香港的整体物业成交比08年金融海啸及SARS时更低，预期未来半年仍会维持低成交；但相信楼价大幅下滑的机会不大，估计由现时到年底住宅楼价可能回调5-10%，并以豪宅的压力较大。
据土地注册处的数据，今年首季送交注册的所有物业宗数为14,457宗，按季下跌10.9%，而较08年第四季即金融海啸后则低7.4%，比03年第二季SARS爆发后亦少18.4%；因政府对楼市的需求管理措施持续影响市场交投。
戴德梁行北亚区策略发展顾问部主管陶汝鸿在记者会表示，预计未来半年整体物业成交量仍将维持于每月约5,000宗的低平，但料住宅楼价则不会大幅下调，因虽然美国开始退市，但料短期内利率大幅上升的机会不大。此外，现时市场承接能力仍不错，只要业主愿意减价5-10%已有买家承接，令楼价有支持。
所以，陶汝鸿估计，由目前至年底楼价可能下调5-10%，但相信成交额500万港元以下的中小型住宅只有0-5%跌幅，但豪宅的楼价压力则较大，可能跌近一成，因这类住宅受政府双辣招（买家印花税及双倍印花税）的打击最大。
据该行所做的调查，代表中小型住宅的沙田第一城，3月份的平均实用尺价较去年第四季仅跌1%，比去年2月高峰期时则下跌2.9%。但代表高端住宅的港岛东太古城3月份的平均尺价按季下跌1.7%，较去年2月高峰期则跌12.7%。代豪宅的跑马地礼顿山，3月份的平均尺价按季下跌1%，但较去年2月高峰期跌幅达15.2%，反映中小型住宅的抗跌力更强。（完） (记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透新加坡4月17日 - 亚洲航煤裂解价差周一上涨，行业消息人士称来自北亚的现货船货有限，不过来自印度的现货供给抑制涨幅。
路透4月17日 - 多数东南亚股市周一收低，对海外地缘政治风险的担忧推动投资者转向避险资产；新加坡股市下跌1%。 围绕朝鲜问题及即将举行的法国大选的疑虑，已经挫伤全球投资者信心，而美国经济数据疲弱，又进一步打击了市场人气。 尽管今日稍早出炉的中国多项经济数据好于预期，但仍未能激发起投资者的热情。中国近期公布了一系列良好数据，投资者已经变得比较乐观。 相似的是，新加坡强劲的3月出口数据并未提振上周金管局审慎论调 所造成的低迷人气。 新加坡股市 下跌近1%至3月底以来最低，由工业及金融股领跌 。 星展集团 及华侨银行下跌约1%。 棕榈树种植业者Golden Agri-Resources 跌幅最大。 泰国股市 收低0.9%，受能源及工业股拖累。 “在泰国股市扮演重要角色的机构投资人转为净买入，但我认为外部 方面的许多考量打压买气，”Phillip Securities策略师Teerada Cha