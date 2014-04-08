香港房地产：戴德梁行料市场低成交持续，年底前住宅楼价跌5-10%

路透香港4月8日 - 物业顾问戴德梁行周二表示，今年首季香港的整体物业成交比08年金融海啸及SARS时更低，预期未来半年仍会维持低成交；但相信楼价大幅下滑的机会不大，估计由现时到年底住宅楼价可能回调5-10%，并以豪宅的压力较大。

据土地注册处的数据，今年首季送交注册的所有物业宗数为14,457宗，按季下跌10.9%，而较08年第四季即金融海啸后则低7.4%，比03年第二季SARS爆发后亦少18.4%；因政府对楼市的需求管理措施持续影响市场交投。

戴德梁行北亚区策略发展顾问部主管陶汝鸿在记者会表示，预计未来半年整体物业成交量仍将维持于每月约5,000宗的低平，但料住宅楼价则不会大幅下调，因虽然美国开始退市，但料短期内利率大幅上升的机会不大。此外，现时市场承接能力仍不错，只要业主愿意减价5-10%已有买家承接，令楼价有支持。

所以，陶汝鸿估计，由目前至年底楼价可能下调5-10%，但相信成交额500万港元以下的中小型住宅只有0-5%跌幅，但豪宅的楼价压力则较大，可能跌近一成，因这类住宅受政府双辣招（买家印花税及双倍印花税）的打击最大。