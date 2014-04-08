更新版 1-台湾货币市场：短率贴近低位，银行间资金普遍宽裕令拆借需求降温

* 短率贴近区间低位

* 银行间资金普遍宽裕令拆借需求降温

* 央行稍扩大银行间隔夜拆款冲销力道

* 短票利率略向区间低位靠拢 (更新拆款数据及存单发行细节)

记者 詹静宜

路透台北4月8日 - 台湾银行间短率周二贴近低位。市场人士认为，旬初银行间资金普遍宽裕，令拆借需求降温，短率续处区间低位，短票交投利率亦向区间低位靠拢。

资金调度交易员表示，由于上个提存期底单日超额准备数较大，再加上长假关系，以致本旬初银行间累计超额准备已逾2,500亿台币，央行已稍有扩大冲销银行间隔夜拆款过剩资金，若央行冲销力道能够持续，料 累计超额准备数将趋于下滑。

〞市场上多钱的比较多，拆入比较好做。 〞一位民营银行资金调度交易员说。

另有大型民营银行资金调度人士指出，部分银行在提存期初负数操作得宜，令提存期初首日超额准备数由正数转为负数，不过目前整体市场资金仍显宽裕，本周短率可望持续盘旋区间低位。

银行间隔夜拆款加权平均利 收报0.387%，同上日；今日区间暂在0.295-0.400%，亦同于上日收盘价位；一周拆款利率区间在0.380-0.42%，上日则收在0.380-0.43%。

**短票发票量仍偏少**

短票市场方面，一位票券资调人士指出，今、明两天发票量都偏少，成交都以到期续作为主，随着劳退基金代操的投信客户转趋积极承作短票，现在将调高与投信端的短票承作比重，短期先采银行及投信端分流报价，预期陆续应有银行能够主动接受短票利率下调。

“若有人受不了的话，利率就会下来!”一位大型民营银行资调人士称。

上述银行资调人士表示，原本跨月短票利率仍可达0.61%，现在一个月天期短票交投全靠向0.60%的区间低位，不排除有银行妥协将短票利率微降，惟目前短票发行量偏低，微降利率并没有意义，资金去化暂且转向货币基金，料短线短票交投暂先撑在既有区间。

今日银行端30天期自保短票利率区间主要在0.60-0.61%，成交比重向区间低位靠拢。部分投信的一个月短票利率主交投则在0.58%。

台湾央行共发行2,506亿台币存单，与今日存单到期金额2,502亿相较，存单发行余额增4亿。

本周央行存单到期总额为1兆7,815.3亿台币，余日落点分别为周三1,712.5亿及周四3,950.5亿及周五1,160亿。

拆款中心 资料显示，周二超额准备为负183亿台币，累计超额准备为2,374亿，加计前期1%的超额准备为3,432亿台币。

**RP高档利率成交渐少**

债券市场附买回(RP)利率周二虽大致稳定，但高档利率成交渐少。其中因劳退基金委外代操部分取消短票利率投资下限，间接产生与RP市场的比价效应，票券商与投信承作的债RP利率高档成交渐少。

市场人士指出，月初市场资金水位高涨，投信亦钱满为患，询券积极，无奈本周及下周的新债发行寥寥可数，市场券源奇缺，续作交易的利率已产生动摇，证券商及票券商都尝试压低高端利率，虽然不能一步到位，但成交比重已渐往低端利率挪移。

此外，一大型票券商交易员指出，劳退基金代操部位取消投入短票的下限后，投信可供投入短钱停泊标的闲置资金增多，间接涌入债RP市场，取得较银行活存较高的收益率。

〞新制劳退的钱丢到投信那里，投信昨天就预框今天的券，今天也一大堆。〞上述票券商交易员表示。

另一位票券商交易员也指出，劳退基金取消利率下限的影响，是让票券市场和债RP市场产生了比价效应，长久来看，两种业务的利率差距将会缩小，影响不能小看。

相对票券商感受较深，证券商认为该举措影响尚属平平，因证券商不偏好投信股票型基金暂时停泊的短钱，因进出过大将产生成本费用。

台湾劳动部旗下劳动基金运用局周一表示，上周已去函投信投顾公会，取消劳退新旧制基金委由投信代操的短票投资利率下限，以提高资金运用效率。此前的利率下限规定为0.69%。 。

证券商10天内公债的附买回利率成交区间仍以0.55%为主，0.56%成交渐少；30天内公司债RP利率主要交投在0.65%，大区间在0.64-0.66%，与上日相同。

一小型证券商指出，或受劳退基金取消利率下限的影响，今日投信端出现承作1-2天公债RP的短钱，利率可压低至0.54%。