基金观点：香港科网股泡沫成分不大，待调整后可重新吸纳--景顺

国际油市：亚洲380-cst燃料油跨月价差处于下行趋势，因供应过剩
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透香港4月8日 - 环球投资管理公司景顺 周二称，香港科网股连升五个季度后估值昂贵，不过现阶段泡沫成分不大，因此可在调整至合理水平后继续增持。
本地科网股龙头腾讯 于3月7日股价触及创纪录的646港元后即开始辗转下滑，以周二收市价计从高位回吐21%，引发市场对科网股前景担忧。
景顺亚洲区（日本除外）首席投资总监陈柏钜在记者会上称，以美国为首的全球科网股升幅主要出现在去年，中国以至亚洲的科网股自去年三、四季才开始上升；在连升五个季度后，本地科网股估值昂贵。
但他指出，“15年前的科网股只是概念，现今的科网股有盈利和现金流的支撑，属于价值投资。”
负责中国股票的景顺香港投资总监邓伟基表示，长远仍看好科网股，因其商业模式綑绑着实体消费，如网络游戏、基金、保险等。待科网股短期调整至合理估值水平后，可以因应个别公司的未来增长动力而继续吸纳。
“即使换马至旧经济股份，亦要面对宏观经济欠佳和坏帐风险上升，未必能带来更好回报。”他说。
他并称，现阶段科网股的泡沫成分不大，即使网上交易利润不多，但零售额与美国公司相若，令一些尚未获利的公司有机会于1-2年内取得盈利。
此外，邓伟基称，预期今明两年中国GDP增长为7-7.5%，今年首季增速较慢，但不预期中国政府会推出大规模刺激经济措施，因为在就业稳定的情况下，重点在于改革。除非GDP增速降至7%以下，政府才会从财政和货币手段刺激经济。（完）
(记者 雷美珍；审校 屈桂娟)
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透新加坡4月17日 - 亚洲航煤裂解价差周一上涨，行业消息人士称来自北亚的现货船货有限，不过来自印度的现货供给抑制涨幅。
路透4月17日 - 多数东南亚股市周一收低，对海外地缘政治风险的担忧推动投资者转向避险资产；新加坡股市下跌1%。 围绕朝鲜问题及即将举行的法国大选的疑虑，已经挫伤全球投资者信心，而美国经济数据疲弱，又进一步打击了市场人气。 尽管今日稍早出炉的中国多项经济数据好于预期，但仍未能激发起投资者的热情。中国近期公布了一系列良好数据，投资者已经变得比较乐观。 相似的是，新加坡强劲的3月出口数据并未提振上周金管局审慎论调 所造成的低迷人气。 新加坡股市 下跌近1%至3月底以来最低，由工业及金融股领跌 。 星展集团 及华侨银行下跌约1%。 棕榈树种植业者Golden Agri-Resources 跌幅最大。 泰国股市 收低0.9%，受能源及工业股拖累。 “在泰国股市扮演重要角色的机构投资人转为净买入，但我认为外部 方面的许多考量打压买气，”Phillip Securities策略师Teerada Cha