《交易视点》中国信用债震荡行情持续，高收益债投机价值不明显--中信证券

路透北京4月8日 - 中国中信证券最新发布的信用产品周报认为，二季度经济政策仍然较为中性，中长期信用产品可能短期表现弱势，二季度表现以区间震荡为主。

同时，二季度仍是信用风险密集阶段，这将继续压抑投资者的投资情绪，高收益债券投机价值不明显，建议予以规避。

**短端产品交易价值不明显**

对于短端产品，资金面的好转对短端市场形成利好，但利率下行的空间可能有限。

相较个别时间段资金面极度宽松的一季度，二季度外汇占款、财政存款上缴等因素均不利于资金面，利率中枢较一季度将有所抬升、预计在3.8%-4.0%之间，这将不利于短端产品收益率水平的整体下移。

策略上看，短端产品下行空间有限，交易价值不明显；但考虑到绝对收益率水平相对较高，仍然具有一定配置价值。

**建议降低长债持仓，以3年期中高等级信用债为主**

对于中长期品种，考虑到信用利差及等级间利差均维持相对较低水平，中长期信用产品市场的表现取决于基础利率产品的收益率变动。

我们认为二季度经济政策仍然较为中性，即较为中性的货币政策和以存量刺激为主的财政政策，在此背景下利率产品可能因预期分歧而有所波动，而中长期信用产品可能短期表现弱势，二季度表现以区间震荡为主。

从信用利差角度看，AAA与金融债利差偏低、AA与AAA等级利差已恢复至均值以上水平。

但考虑到信用产品违约风险日益受到投资者关注，包括中小企业集合票据或债券、中小企业私募债和交易所低等级债券的信用负面消息可能陆续抛出，等级利差有继续扩大的可能。

综上，策略上建议降低长期限持仓，以3年期中高等级信用产品为主。

**高收益债券投机价值不明显**

对于城投债，在产业债信用事件日受关注的情况下，信用风险相对确定的城投债成为性价比相对较高的品种，与AA级产品信用利差继续缩窄。

而受较低等级利差的制约，城投债市场走势未来仍取决于利率产品和高等级信用产品的未来表现。

对于交易所高收益债券，上周收益率有所回调，但交易规模偏低。

我们认为二季度仍然是个信用风险密集的阶段，包括年报披露、降级潮的来临及中小企业私募债等信用事件的爆发，这将继续压抑投资者的投资情绪，高收益债券投机价值不明显，建议予以规避。

**个券点金**

上周共有112只信用债券公告发行（或即将发行），合计发行量1477.4亿元。

短融和超短融中，我们推荐14长电CP001、14中建材SCP003、14五矿股SCP004、14中航空SCP004、14中航空SCP003、14中铝业CP002、14昊华CP001（有担保）、14中材泥CP001（有担保）、14桂交投CP001、14川交投CP002、14峰峰CP002（有担保）、14电科院CP001、14亚泰CP001。

私募票据中，我们推荐14申能集PPN001、14中铝PPN001、14广汽PPN001、14三一PPN001、14津渤海PPN002、14中城建PPN001、14南山集PPN001、14铁煤PPN001、14新汶PPN003、14晋电力PPN001、14常城建PPN003、14魏桥PPN002、14皖投集PPN001、14宁交通PPN001、14青岛城投PPN001。 (完)