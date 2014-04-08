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亚洲 | 2014年 4月 8日 星期二 18:25 BJT

日本个股：武田制药涉隐匿药品风险，遭美国陪审团判决60亿美元罚款

路透旧金山/东京4月8日 - 日本最大制药商武田制药 遭控隐匿旗下糖尿病药物Actos相关致癌风险，美国联邦法院陪审团处以60亿美元的惩罚性赔偿，武田表示将提起抗告。

此案中的共同被告礼来(Eli Lilly) 则被判罚30亿美元惩罚性损害赔偿。

武田制药美国分公司的总法务顾问Kenneth Greisman在一份声明中表示，“我们将动用所有法律手段来推翻此一判决，包括可能提出审后动议及提出上诉。”

此判决出炉后，武田周二股价一度大跌8.8%至八个月低点，收盘时则下跌5.2%至4,572日圆。

原告律师Mark Lanier表示，此一高额罚款让挤满听众的路易斯安纳州拉法叶法庭内“震惊到鸦雀无声”。

Lanier承认，随着法律程序推进，他不确定这样的判罚金额能否获得维持不变。

他并指出，法官希望判决后的动议能够迅速提出，但并未提出明确的时间表。(完) (编译 张明钧; 审校 蔡美珍)
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