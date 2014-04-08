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亚洲 | 2014年 4月 8日 星期二 18:22 BJT

美国个股：花旗准备关闭三分之一韩国当地分行

路透香港4月8日 - 花旗集团 称计划关闭近三分之一的韩国分行，成为过去一年里第三家在韩国削减业务的跨国银行，成本上升和竞争激烈是主要原因。

花旗周二在一份声明中表示，将关闭190家分行中的56家，业务将集中在六个主要城市，并加强在线业务。

去年花旗曾宣布，将会重新把注意力放在韩国的消费者业务上，在减少实体分行的同时，通过在线产品来吸引消费者。

在花旗之前，汇丰 和渣打银行 也都撤出韩国市场。自金融危机以来，该市场的回报持续转弱。

花旗称，此举并不意味着全线退出韩国消费金融领域。(完) (编译 洪曦; 审校 张明钧)
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