美国个股：花旗准备关闭三分之一韩国当地分行

国际油市：亚洲380-cst燃料油跨月价差处于下行趋势，因供应过剩
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透香港4月8日 - 花旗集团 称计划关闭近三分之一的韩国分行，成为过去一年里第三家在韩国削减业务的跨国银行，成本上升和竞争激烈是主要原因。
花旗周二在一份声明中表示，将关闭190家分行中的56家，业务将集中在六个主要城市，并加强在线业务。
去年花旗曾宣布，将会重新把注意力放在韩国的消费者业务上，在减少实体分行的同时，通过在线产品来吸引消费者。
在花旗之前，汇丰 和渣打银行 也都撤出韩国市场。自金融危机以来，该市场的回报持续转弱。
花旗称，此举并不意味着全线退出韩国消费金融领域。(完) (编译 洪曦; 审校 张明钧)
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透新加坡4月17日 - 亚洲航煤裂解价差周一上涨，行业消息人士称来自北亚的现货船货有限，不过来自印度的现货供给抑制涨幅。
路透4月17日 - 多数东南亚股市周一收低，对海外地缘政治风险的担忧推动投资者转向避险资产；新加坡股市下跌1%。 围绕朝鲜问题及即将举行的法国大选的疑虑，已经挫伤全球投资者信心，而美国经济数据疲弱，又进一步打击了市场人气。 尽管今日稍早出炉的中国多项经济数据好于预期，但仍未能激发起投资者的热情。中国近期公布了一系列良好数据，投资者已经变得比较乐观。 相似的是，新加坡强劲的3月出口数据并未提振上周金管局审慎论调 所造成的低迷人气。 新加坡股市 下跌近1%至3月底以来最低，由工业及金融股领跌 。 星展集团 及华侨银行下跌约1%。 棕榈树种植业者Golden Agri-Resources 跌幅最大。 泰国股市 收低0.9%，受能源及工业股拖累。 “在泰国股市扮演重要角色的机构投资人转为净买入，但我认为外部 方面的许多考量打压买气，”Phillip Securities策略师Teerada Cha