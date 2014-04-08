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亚洲 | 2014年 4月 8日 星期二 18:42 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货跌至两个月低点，因马币走强且产量上升

指标6月棕榈油期货 周二收盘时下跌1.8%至2,576马币。盘中价格一度触及2月7日以来的最低2,573马币。

总成交量为41,278口，超过35,000口的平均成交量。

路透分析师王涛称，自4月3日低点2,597马币的反弹走势延续，马来西亚棕榈油期货或在支撑位2,613马币上方徘徊。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译/审校 白云/王洋)
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