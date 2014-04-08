中国金融：不良贷款余额今年会反弹，比率年末基本保持在1%左右--银监会副主席

标题新闻：美国经济第一季料扩张0.5%--亚特兰大联储GDP预测模型
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路透北京4月8日 - 中国银监会副主席阎庆民周二在博鳌论坛上称，因部分行业淘汰落后产能，银行业的不良贷款今年会反弹，但因已计提足够拨备，不良贷款率年末基本保持在1%左右。
他并表示，将对互联网金融给定基本的最低的条件门槛，适度监管。
中国银行业不良贷款在去年第四季度继续“双升”。银监会最新数据显示，截至2013年末商业银行不良贷款率1.00%，不良贷款余额为5,921亿元。
中国银监会近期已下发了关于做好2014年不良贷款防控工作的指导意见，要求银行加强不良贷款余额和比率“双控”管理，增提拨备，充实资本，加大不良贷款处置力度，并提出要及时开展压力测试 。（完）
(发稿 曹魏浩；撰写 沈燕; 审校 曾祥进)
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路透新加坡4月17日 - 亚洲近月6月上半月石脑油价格比7月上半月价格周一每吨高出5美元，这是4月5日 以来最高的逆价差，因需求强劲。 逆价差指的是现货价格高于远期价格，反映出基本面强劲，正价差则反映市场供过于求。 日本出光兴产以成本加运费价(C&F)较日本报价约中段单位数的升水，买进了5月21日-6月5日到岸德山的 石脑油。 尽管有液化石油气(LPG)的替代竞争，但石脑油需求一直很坚挺。 丁烷价格仍令石化厂商替代石脑油不合算。 日本经济产业省上周五的数据显示，3月日本乙烯产量同比增长7.7%至56.71万吨。 日本的石脑油进口较前月下滑0.8%至125万吨。 荷兰咨询机构PJK International的数据显示，4月13日止当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的石脑油 库存下跌27.5%至22.1万吨。 亚洲汽油裂解价差处在两日高位每桶10.88美元，亚洲地区的炼厂维护本月料将达到顶峰。 现货市场上，有四笔汽油交