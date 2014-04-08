版本:
中国
亚洲 | 2014年 4月 8日 星期二 19:10 BJT

东南亚股市：印尼股市守在10个月高点，受益于大选前夕资金流入

“宏观角度来看并不意外，市场在明天议会选举前夕交投清淡，”券商Ciptadana Securities主管John Teja表示。

印尼股市将于周三休市，因该国将举行议会选举。

泰国股市 收跌0.9%至3月31日以来低点，马来西亚股市 下滑0.6%，菲律宾股市下跌0.4%。

新加坡海峡时报指数 逆势上涨，收高0.3%。越南股市 上扬0.5%至两周高点。

涨跌 当日 今年以来 2013年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 417.20 415.60 +0.38 +7.42 388.37

新加坡 3204.09 3293.59 +0.33 +1.16 3167.43

马来西亚 1852.31 1862.90 -0.57 -0.78 1866.96

泰国 1379.34 1392.01 -0.91 +6.21 1298.71

印尼 4921.40 4921.04 +0.01 +15.14 4274.18

菲律宾 6587.49 6614.40 -0.41 +11.85 5889.83

越南 603.25 600.57 +0.45 +19.54 504.63

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

股市新闻 美股盘中英文报导

欧洲股市报导 日本股市报导

香港股市报导 中国股市报导

澳洲股市报导 台湾股市报导

韩国股市报导 东南亚股市报导

英股富时指数 德股DAX指数

法股CAC-40指数 (编译 朱晓军；审校 王洋/白云)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐