东南亚股市：印尼股市守在10个月高点，受益于大选前夕资金流入

国际油市：亚洲380-cst燃料油跨月价差处于下行趋势，因供应过剩
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
“宏观角度来看并不意外，市场在明天议会选举前夕交投清淡，”券商Ciptadana Securities主管John Teja表示。
印尼股市将于周三休市，因该国将举行议会选举。
泰国股市 收跌0.9%至3月31日以来低点，马来西亚股市 下滑0.6%，菲律宾股市下跌0.4%。
新加坡海峡时报指数 逆势上涨，收高0.3%。越南股市 上扬0.5%至两周高点。
涨跌 当日 今年以来 2013年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 417.20 415.60 +0.38 +7.42 388.37
新加坡 3204.09 3293.59 +0.33 +1.16 3167.43
马来西亚 1852.31 1862.90 -0.57 -0.78 1866.96
泰国 1379.34 1392.01 -0.91 +6.21 1298.71
印尼 4921.40 4921.04 +0.01 +15.14 4274.18
菲律宾 6587.49 6614.40 -0.41 +11.85 5889.83
越南 603.25 600.57 +0.45 +19.54 504.63
(完)
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法股CAC-40指数 (编译 朱晓军；审校 王洋/白云)
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透新加坡4月17日 - 亚洲航煤裂解价差周一上涨，行业消息人士称来自北亚的现货船货有限，不过来自印度的现货供给抑制涨幅。
路透4月17日 - 多数东南亚股市周一收低，对海外地缘政治风险的担忧推动投资者转向避险资产；新加坡股市下跌1%。 围绕朝鲜问题及即将举行的法国大选的疑虑，已经挫伤全球投资者信心，而美国经济数据疲弱，又进一步打击了市场人气。 尽管今日稍早出炉的中国多项经济数据好于预期，但仍未能激发起投资者的热情。中国近期公布了一系列良好数据，投资者已经变得比较乐观。 相似的是，新加坡强劲的3月出口数据并未提振上周金管局审慎论调 所造成的低迷人气。 新加坡股市 下跌近1%至3月底以来最低，由工业及金融股领跌 。 星展集团 及华侨银行下跌约1%。 棕榈树种植业者Golden Agri-Resources 跌幅最大。 泰国股市 收低0.9%，受能源及工业股拖累。 “在泰国股市扮演重要角色的机构投资人转为净买入，但我认为外部 方面的许多考量打压买气，”Phillip Securities策略师Teerada Cha