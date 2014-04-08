国际油市：亚洲燃料油粘度价差创两周低位

国际油市：亚洲380-cst燃料油跨月价差处于下行趋势，因供应过剩
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透新加坡4月8日 - 亚洲燃料油粘度价差，即180-cst与380-cst燃料油的价差周二触及两周低点每吨8美元，在3月底创高点每吨9.25美元后稳步缩窄。
4月粘度价差盘中每吨缩减0.25美元，受180-cst市场疲软所打压。交易商称，自3月以来，由于需求降温和供应充足，整体市场人气走弱。
嘉能可和摩科瑞对低粘度180-cst燃料油的售价周一下滑，从每吨贴水0.5美元降至每吨贴水2美元，但降价原因尚不清楚。无法联系到两家公司置评。
船用燃油销量在2月降至一年低点后尚未恢复，这也可能是导致180-cst市场疲软的原因之一。
BP从联合石化购入2万吨380-cst燃料油，5月4-8日装运，价格为较新加坡现货报价每吨贴水1.75美元。
兴隆从维多公司购入2万吨380-cst燃料油，4月28-5月2日装运，价格为每吨583美元。
印度斯坦石油公司(HPCL)求售3万吨180-cst燃料油，5月3-5日在Vizag装运，投标将于4月11日截止，有效期延后一天。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 朱晓军；审校 王洋)
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