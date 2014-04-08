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货币新闻 | 2014年 4月 8日 星期二 19:48 BJT

全球经济：德国央行称，低通胀将是IMF/G20春季会议的主要议题

路透法兰克福4月8日 - 德国央行周二表示，欧元区通胀率持于低位，以及这对全球经济构成的风险将是IMF和G20春季会议的主要议题。

迄今为止，欧洲央行一直很抵制国际货币基金组织(IMF)敦促其进一步放松货币政策应对低通胀风险的要求。IMF担心欧元区低通胀、乌克兰等地的紧张地缘政治局势、以及市场震荡等因素将共同在短期内拖累全球增长。

德国央行认可IMF的政策建议，但强调欧元区的货币政策已经很宽松。

”如果通胀持于低位的时间过长，欧洲央行有采取行动的必要工具，“德国央行委员Andreas Dombret说，他补充指出，应该还要评估相关风险。(完)

(编译 白云; 审校 王洋)
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