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亚洲 | 2014年 4月 8日 星期二 19:33 BJT

国际油市：柴油升水坚挺，受现货市场买兴支撑

路透首尔4月8日 - 亚洲现货500 ppm柴油升水周二小幅走坚，交易商称因新加坡现货市场在亚洲炼厂维护季的买兴改善。

现货柴油升水为每桶0.31美元，高于周一的0.29美元。

交易商称，亚洲炼厂第二季将展开维护，这将导致供应下降的前景支撑柴油现货升水。

一交易员称，与此同时"市场买兴有了改善“。

台湾中油公司标售45万桶5月1-31日装运的柴油。招标将于4月9日结束，有效期截至4月10日。

据科威特国家通讯社报导，科威特国有石油集团签署合同，将向埃及每日供应8.5万桶原油，每年供应150万吨柴油和航煤。

科威特石油公司(Kuwait Petroleum Corporation)一负责人称，该合同有效期至2016年底，价格基于全球市价。(完)

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(编译 白云; 审校 王洋)
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