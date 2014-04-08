国际油市：柴油升水坚挺，受现货市场买兴支撑

国际油市：亚洲380-cst燃料油跨月价差处于下行趋势，因供应过剩
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透首尔4月8日 - 亚洲现货500 ppm柴油升水周二小幅走坚，交易商称因新加坡现货市场在亚洲炼厂维护季的买兴改善。
现货柴油升水为每桶0.31美元，高于周一的0.29美元。
交易商称，亚洲炼厂第二季将展开维护，这将导致供应下降的前景支撑柴油现货升水。
一交易员称，与此同时"市场买兴有了改善“。
台湾中油公司标售45万桶5月1-31日装运的柴油。招标将于4月9日结束，有效期截至4月10日。
据科威特国家通讯社报导，科威特国有石油集团签署合同，将向埃及每日供应8.5万桶原油，每年供应150万吨柴油和航煤。
科威特石油公司(Kuwait Petroleum Corporation)一负责人称，该合同有效期至2016年底，价格基于全球市价。(完)
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(编译 白云; 审校 王洋)
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透新加坡4月17日 - 亚洲航煤裂解价差周一上涨，行业消息人士称来自北亚的现货船货有限，不过来自印度的现货供给抑制涨幅。
路透4月17日 - 多数东南亚股市周一收低，对海外地缘政治风险的担忧推动投资者转向避险资产；新加坡股市下跌1%。 围绕朝鲜问题及即将举行的法国大选的疑虑，已经挫伤全球投资者信心，而美国经济数据疲弱，又进一步打击了市场人气。 尽管今日稍早出炉的中国多项经济数据好于预期，但仍未能激发起投资者的热情。中国近期公布了一系列良好数据，投资者已经变得比较乐观。 相似的是，新加坡强劲的3月出口数据并未提振上周金管局审慎论调 所造成的低迷人气。 新加坡股市 下跌近1%至3月底以来最低，由工业及金融股领跌 。 星展集团 及华侨银行下跌约1%。 棕榈树种植业者Golden Agri-Resources 跌幅最大。 泰国股市 收低0.9%，受能源及工业股拖累。 “在泰国股市扮演重要角色的机构投资人转为净买入，但我认为外部 方面的许多考量打压买气，”Phillip Securities策略师Teerada Cha