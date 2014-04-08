美国热股：花旗称关键获利目标可能无法实现，盘初小跌

路透4月8日 - 花旗集团 提醒投资者公司有可能实现不了关键的获利目标，此前华尔街日报援引知情消息人士报导，美联储否决了该行上月的资本计划。

花旗还称，计划关闭近三分之一的韩国分行，成为过去一年里第三家在韩国削减业务的跨国银行，成本上升和竞争激烈是主要原因。