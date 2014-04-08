美国热股：花旗称关键获利目标可能无法实现，盘初小跌

标题新闻：美国经济第一季料扩张0.5%--亚特兰大联储GDP预测模型
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路透4月8日 - 花旗集团 提醒投资者公司有可能实现不了关键的获利目标，此前华尔街日报援引知情消息人士报导，美联储否决了该行上月的资本计划。
花旗周一称，将支付11.2亿美元现金和解一些诉讼，第一季相关费用将达1亿美元。
花旗还称，计划关闭近三分之一的韩国分行，成为过去一年里第三家在韩国削减业务的跨国银行，成本上升和竞争激烈是主要原因。
花旗股价周一收报46.55美元，周二盘初小跌。(完)
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当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.3 (3月) +0.1 (2月) 不包括食品和能源核心CPI(%) -0.1 (3月) +0.2 (2月) 实质所得(%)