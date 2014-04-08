国际油市：亚洲石脑油裂解价差创两个半月高点，因供应紧张

国际油市：亚洲380-cst燃料油跨月价差处于下行趋势，因供应过剩
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透新加坡4月8日 - 亚洲石脑油裂解价差周二连续第二日上涨，触及两个半月高点每吨142.63美元，因炼厂维护和西方进口减少导致供应紧张。
欧洲/地中海对亚洲石脑油出口5月交货量约为90-100万吨，交易商称在亚洲炼厂维护缩减供应之际，这不足以满足需求。
交易商称，一家日本化工企业私下谈判买入一批5月下半月的石脑油船货，到岸价(C&F)较日本现货价升水每吨约14.75美元，挂钩45天价格公式。
科威特售出5万吨全品种石脑油，4月22-23日装运，价格为离岸价格(FOB)较中东报价每吨升水约32美元。
交易商称买家或为壳牌，但无从证实。
亚洲柴油裂解价格跌至两日低点每桶9.45美元，前日因交易活跃触及八个半月高点。
中石油向托克买入92号柴油船货，4月23-27日装运，价格为每桶115.8美元。
维多公司向伊藤忠商事出售6月上半月石脑油船货，价格为每吨931美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 朱晓军；审校 王洋)
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路透新加坡4月17日 - 亚洲航煤裂解价差周一上涨，行业消息人士称来自北亚的现货船货有限，不过来自印度的现货供给抑制涨幅。
路透4月17日 - 多数东南亚股市周一收低，对海外地缘政治风险的担忧推动投资者转向避险资产；新加坡股市下跌1%。 围绕朝鲜问题及即将举行的法国大选的疑虑，已经挫伤全球投资者信心，而美国经济数据疲弱，又进一步打击了市场人气。 尽管今日稍早出炉的中国多项经济数据好于预期，但仍未能激发起投资者的热情。中国近期公布了一系列良好数据，投资者已经变得比较乐观。 相似的是，新加坡强劲的3月出口数据并未提振上周金管局审慎论调 所造成的低迷人气。 新加坡股市 下跌近1%至3月底以来最低，由工业及金融股领跌 。 星展集团 及华侨银行下跌约1%。 棕榈树种植业者Golden Agri-Resources 跌幅最大。 泰国股市 收低0.9%，受能源及工业股拖累。 “在泰国股市扮演重要角色的机构投资人转为净买入，但我认为外部 方面的许多考量打压买气，”Phillip Securities策略师Teerada Cha