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亚洲 | 2014年 4月 8日 星期二 20:17 BJT

国际油市：亚洲石脑油裂解价差创两个半月高点，因供应紧张

路透新加坡4月8日 - 亚洲石脑油裂解价差周二连续第二日上涨，触及两个半月高点每吨142.63美元，因炼厂维护和西方进口减少导致供应紧张。

欧洲/地中海对亚洲石脑油出口5月交货量约为90-100万吨，交易商称在亚洲炼厂维护缩减供应之际，这不足以满足需求。

交易商称，一家日本化工企业私下谈判买入一批5月下半月的石脑油船货，到岸价(C&F)较日本现货价升水每吨约14.75美元，挂钩45天价格公式。

科威特售出5万吨全品种石脑油，4月22-23日装运，价格为离岸价格(FOB)较中东报价每吨升水约32美元。

交易商称买家或为壳牌，但无从证实。

亚洲柴油裂解价格跌至两日低点每桶9.45美元，前日因交易活跃触及八个半月高点。

中石油向托克买入92号柴油船货，4月23-27日装运，价格为每桶115.8美元。

维多公司向伊藤忠商事出售6月上半月石脑油船货，价格为每吨931美元。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 朱晓军；审校 王洋)
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