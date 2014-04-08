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货币新闻 | 2014年 4月 8日 星期二 21:35 BJT

美国热股：美铝将公布第一季业绩，盘初小涨0.3%

路透4月8日 - 美国铝业 周二盘后将公布第一季业绩，为财报季拉开序幕。投资者或将关注美铝减产的情况。

美铝周一收报12.47美元，周二盘初小涨0.3%。(完)
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