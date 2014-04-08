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亚洲 | 2014年 4月 8日 星期二 20:46 BJT

机械行业：中国3月挖掘机销量同比减少7.8%--美银美林

路透斯德哥尔摩4月8日 - 周二美银美林一份报告显示，中国3月挖掘机销量同比减少7.8%。

沃尔沃 挖掘机3月在华销量同比减少12.5%至1,117台。

中国3月挖掘机销量最大的两家公司是中国三一重工,和美国卡特彼勒(Caterpillar) 。三一重工挖掘机销量同比增1.2%至3,109台，卡特彼勒挖掘机在华销量增加18.6%至1,852台。

据美银美林数据，中国挖掘机市场2014年第一季增长了3.6%，沃尔沃挖掘机销量大致持平。(完)

(编译 白云; 审校 王洋)
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