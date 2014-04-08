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货币新闻 | 2014年 4月 8日 星期二 21:18 BJT

全球经济：IMF预计富国将推动全球增长，新兴经济体风险上升

路透华盛顿4月8日 - 国际货币基金组织(IMF)周二表示：

* 将2014年全球经济增速预估从1月时的3.7%下调至3.6%，预计2015年全球经济增速为3.9%

* 将2014年欧元区经济增速预估从1月时的1%上调至1.2%，预计2015年欧元区经济增速为1.5%

* 维持2014年美国经济增长2.8%的预测不变，亦维持中国经济今年增长7.5%的预估不变

* 将2014年新兴经济体增速预估从5.1%下调至4.9%，预计2015年新兴经济体增速为5.3%

* 将英国今年的经济增长率预估从2.4%上调至2.9%

* 将俄罗斯今年的经济增长率预估从2%调降至1.3%，2015年料增长2.3%

* 将2014年日本济增速预估从1.7%下调至1.4%，因财政整固的原因

* 预计今年日本衰退的风险机率有20%，高于10月预估

* 低通胀率是发达国家的一个主要风险，尤其是对欧元区而言

* 依然预计欧元区出现衰退和通缩的风险机率为20%

* 许多新兴经济体的潜在增速似乎已下滑，较紧的金融条件加大了下行风险(完)
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