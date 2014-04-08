全球经济：IMF预计富国将推动全球增长，新兴经济体风险上升

标题新闻：美国经济第一季料扩张0.5%--亚特兰大联储GDP预测模型
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路透华盛顿4月8日 - 国际货币基金组织(IMF)周二表示：
* 将2014年全球经济增速预估从1月时的3.7%下调至3.6%，预计2015年全球经济增速为3.9%
* 将2014年欧元区经济增速预估从1月时的1%上调至1.2%，预计2015年欧元区经济增速为1.5%
* 维持2014年美国经济增长2.8%的预测不变，亦维持中国经济今年增长7.5%的预估不变
* 将2014年新兴经济体增速预估从5.1%下调至4.9%，预计2015年新兴经济体增速为5.3%
* 将英国今年的经济增长率预估从2.4%上调至2.9%
* 将俄罗斯今年的经济增长率预估从2%调降至1.3%，2015年料增长2.3%
* 将2014年日本济增速预估从1.7%下调至1.4%，因财政整固的原因
* 预计今年日本衰退的风险机率有20%，高于10月预估
* 低通胀率是发达国家的一个主要风险，尤其是对欧元区而言
* 依然预计欧元区出现衰退和通缩的风险机率为20%
* 许多新兴经济体的潜在增速似乎已下滑，较紧的金融条件加大了下行风险(完)
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路透新加坡4月17日 - 亚洲近月6月上半月石脑油价格比7月上半月价格周一每吨高出5美元，这是4月5日 以来最高的逆价差，因需求强劲。 逆价差指的是现货价格高于远期价格，反映出基本面强劲，正价差则反映市场供过于求。 日本出光兴产以成本加运费价(C&F)较日本报价约中段单位数的升水，买进了5月21日-6月5日到岸德山的 石脑油。 尽管有液化石油气(LPG)的替代竞争，但石脑油需求一直很坚挺。 丁烷价格仍令石化厂商替代石脑油不合算。 日本经济产业省上周五的数据显示，3月日本乙烯产量同比增长7.7%至56.71万吨。 日本的石脑油进口较前月下滑0.8%至125万吨。 荷兰咨询机构PJK International的数据显示，4月13日止当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的石脑油 库存下跌27.5%至22.1万吨。 亚洲汽油裂解价差处在两日高位每桶10.88美元，亚洲地区的炼厂维护本月料将达到顶峰。 现货市场上，有四笔汽油交