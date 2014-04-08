美国股市：平开，此前连跌三日

标题新闻：美国经济第一季料扩张0.5%--亚特兰大联储GDP预测模型
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路透纽约4月8日 - 美国股市周二开盘基本持平，标准普尔500指数在连跌三日后趋稳，投资者开始展望即将开始的公司财报季。
道琼工业指数 收跌27.81点或0.17%至16,218.06点。标准普尔500指数 收低1.79点或0.1%至1,843.25点。Nasdaq指数 收涨4点或0.1%至4,083.75点。(完)
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当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.3 (3月) +0.1 (2月) 不包括食品和能源核心CPI(%) -0.1 (3月) +0.2 (2月) 实质所得(%)