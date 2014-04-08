美国股市：平开，此前连跌三日

路透纽约4月8日 - 美国股市周二开盘基本持平，标准普尔500指数在连跌三日后趋稳，投资者开始展望即将开始的公司财报季。

道琼工业指数 收跌27.81点或0.17%至16,218.06点。标准普尔500指数 收低1.79点或0.1%至1,843.25点。Nasdaq指数 收涨4点或0.1%至4,083.75点。(完)