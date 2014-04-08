版本:
中国
货币新闻 | 2014年 4月 9日 星期三 01:05 BJT

表格：美国财政部标售三年期公债得标利率为0.895%，投标倍数为3.36

路透华盛顿4月8日 - 美国财政部称，其三年期公债的荷兰式标售结果如下: 收益率(%) 高值 0.895 中值 0.873 低值 0.819

价格 99.940929 高值得标比率 10.58% 投标倍数 3.36 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 30,000,033,700 总投标 100,829,681,700 竞争性投标得标 29,856,952,000 非竞争性投标得标 43,081,700 FED附加 　 0 一级交易商投标 74,690,000,000 一级交易商得标 14,562,830,000 直接投标 15,276,000,000 直接得标 7,155,522,000 间接投标 10,720,600,000 间接得标 　 8,138,600,000 发行细节 发行日 2014/04/15 到期日 2017/04/15 CUSIP码 912828C73 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐