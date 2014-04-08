博鳌论坛：今年中国银行业坏账可能增加，还将面临来自互联网金融的挑战

国际油市：亚洲380-cst燃料油跨月价差处于下行趋势，因供应过剩
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透博鳌4月8日 - 中国银行业监督管理委员会(CBRC)副主席阎庆民周二表示，今年中国银行业的不良贷款可能增加，因政府正采取行动淘汰部分行业的落后产能。
但由于已提留了充足的拨备，银行业的不良贷款比率今年年底将保持在1%左右，阎庆民在博鳌告诉记者。
中国官方媒体上周报道，银监会将进行地区和全国性银行压力测试，因去年不良贷款激增，导致对全球第二大经济体中国的信贷风险的担忧与日俱增。
银监会2月报告，中国的不良贷款比率去年12月底升至1.0%，为两年来最高。
银行家和分析师预计，今年不良贷款比率将进一步攀升，因经济成长放缓，银行开始收拾之前大举放贷留下的烂摊子。为缓和2008年全球金融危机造成的冲击，中国决策者曾要求银行大举放贷。
除坏账压力日益加大外，中国的传统银行业还面临与日俱增的来自新兴互联网金融服务的挑战。中国的互联网金融过去数月快速发展，吸引了大量银行存款资金流入。
阎庆民也明确了监管机构将对互联网金融加以监管的立场。
“我们将对互联网金融加以适度监管，未来我们将对互联网金融给定基本的最低条件门槛，”他说，“否则该行业将出现不公平竞争。”(完)
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透新加坡4月17日 - 亚洲航煤裂解价差周一上涨，行业消息人士称来自北亚的现货船货有限，不过来自印度的现货供给抑制涨幅。
路透4月17日 - 多数东南亚股市周一收低，对海外地缘政治风险的担忧推动投资者转向避险资产；新加坡股市下跌1%。 围绕朝鲜问题及即将举行的法国大选的疑虑，已经挫伤全球投资者信心，而美国经济数据疲弱，又进一步打击了市场人气。 尽管今日稍早出炉的中国多项经济数据好于预期，但仍未能激发起投资者的热情。中国近期公布了一系列良好数据，投资者已经变得比较乐观。 相似的是，新加坡强劲的3月出口数据并未提振上周金管局审慎论调 所造成的低迷人气。 新加坡股市 下跌近1%至3月底以来最低，由工业及金融股领跌 。 星展集团 及华侨银行下跌约1%。 棕榈树种植业者Golden Agri-Resources 跌幅最大。 泰国股市 收低0.9%，受能源及工业股拖累。 “在泰国股市扮演重要角色的机构投资人转为净买入，但我认为外部 方面的许多考量打压买气，”Phillip Securities策略师Teerada Cha