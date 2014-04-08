欧洲金融市场：强劲的经济数据令英镑触及一个月高位，英债下滑

路透伦敦4月8日 - 英镑周二上涨，兑美元上扬超过1%，至一个月高位，因此前公布的数据显示英国2月工业生产增速快于预期。

英镑兑美元和欧元在过去两个月里难以录得更多涨幅，因对于英国经济复苏能否持续存在怀疑，并且交易商认为大部分的利好消息已经被汇价所消化。

英国国家经济社会研究院(NIESR)预期，英国第一季经济按季增速为2010年第二季来最快，较许多分析师原先所想更快。

这一消息，加之工业生产数据，为对英国明年较早而不是较迟升息的看法提供支撑。

英国2月工业生产较上年同期成长2.7%，较前月增长0.9%，都高于预估的成长2.2%和0.3%。

伦敦尾盘，英镑兑美元升0.9%，报1.3746美元，处于2月中以来的交投区间的上半端。英镑兑欧元上涨0.5%，报约一个月高位0.8235英镑。

英债下跌，为上周三以来首次受挫，但主要受累于德债走低，而不是英国工业生产数据。

10年期英国公债收益率 升逾3个基点，报2.70%，其与德国10年期公债的利差一度走阔到超过115个基点，此为周五以来最宽水准，之后收窄。

规模为13亿英镑2034年到期的英国通膨保值公债标售吸引强劲需求，且在标售后，英债表现略优于可比的其他国家公债。（完）