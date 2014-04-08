版本:
中国
货币新闻 | 2014年 4月 9日 星期三 00:30 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数连跌第11日，因运费继续大跌

路透4月8日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周二连跌第11个交易日，因海岬型船运费骤降。

乾散货运价指数跌88点，或7.42%，至1,098点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 下降264点，或11.5%，至2,029点。日均获利降2,695美元，至13,515美元。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。

波罗的海巴拿马型船运价指数 下降11点，或1.35%，报801点。巴拿马型船日均获利降84美元，至6,464美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐