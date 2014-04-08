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亚洲 | 2014年 4月 9日 星期三 01:57 BJT

金属期市：期铜从一周高位下滑，因中国经济增长存在不确定性

* 周四中国将公布的贸易数据可能不佳

* 上海保税仓库铜溢价持稳每吨80-100美元

* 现货铝较期铝贴水为10个月来最窄

路透伦敦4月8日 - 伦敦期铜周二从一周高位下滑，因中国经济增长存在不确定性，且担忧中国将公布的贸易数据可能疲弱。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 跌0.1%，收报6,671美元，稍早触及4月2日来最高的6,710美元，周一收涨0.9%

上周中国公布了一系列促成长的举措，其中包括给小企业减税，加快铁路建设等，但中国未来是否将推出更多刺激计划尚不确定。

“第二季中国可能继续推出一些力度较小的刺激举措，但不会用尽火力。他们会非常、非常小心避免引发楼市泡沫，＂VTB Capital分析师Andrey Kryuchenkov说。

下周中国公布GDP数据，路透调查显示，预料将显示今年第一季经济增长速度将为五年来最慢。

周四中国将公布的贸易数据也可能不佳。

“3月数据将不会继续被新年假期所扭曲，但很可能显示基本金属进口有些疲弱，＂德国商业银行在报告中表示。

LME现货铜价下跌，至较三个月期铜贴水，为约四个月来首次，表明西方市场有更多可获得的铜。

期镍 收升0.3%，报每吨16,455美元。期锡 收低0.1%，报23,205美元。期铅 收高0.4%，报2,073美元。

期锌 收涨1.2%，报2,026美元，稍早触及3月11日来最高的2,028美元。期铝 收涨0.1%，报1,819美元。

现货铝供应减少，使现货铝较三个月期铝贴水收窄至10个月来最窄水平。现货铝较期铝贴水为35美元，为去年6月来最窄。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译：利棣儿　审校：母红)
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