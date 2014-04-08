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货币新闻 | 2014年 4月 9日 星期三 01:44 BJT

美国经济：美联储必须“做的更好”以应对高失业率-柯薛拉柯塔

路透罗切斯特4月8日 - 美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔周二表示，美国联邦储备理事会(FED/美联储)让通胀保持过低及失业率维持过高水准，就是在允许美国经济浪费“大量资源”。他忠告联储同僚要做的更多。

“委员会需要做的更好，”柯薛拉柯塔指的是美联储政策制定委员会。

目前接近1%的通胀“过低”，预计四年后才会回到美联储设定的2%目标，柯薛拉柯塔在给罗切斯特地区商会准备的发言稿中表示。

尽管失业率已经从10%的衰退时期峰值回落，“但美国就业市场远谈不上稳健”，他表示。

而且，柯薛拉柯塔指出，目前6.7%的失业率可能高估了就业市场的体质，因未计入放弃寻找工作的人员及应该上全职而仅在兼职的人员。

他表示，较长期而言，失业率应降至略高于5%。

柯薛拉柯塔对美联储应采取更多措施的观点并不是什么秘密，上月在美联储政策会议上，他是唯一反对美联储放弃何时升息经济指引决定的委员。

依他看，美联储应承诺维持近零利率直至失业率降至5.5%以下，只要控制好通胀和金融稳定风险。

柯薛拉柯塔的反对票使他成为美联储内对通胀态度最为温和的委员。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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