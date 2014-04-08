美国经济：美联储必须“做的更好”以应对高失业率-柯薛拉柯塔

标题新闻：美国经济第一季料扩张0.5%--亚特兰大联储GDP预测模型
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路透罗切斯特4月8日 - 美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔周二表示，美国联邦储备理事会(FED/美联储)让通胀保持过低及失业率维持过高水准，就是在允许美国经济浪费“大量资源”。他忠告联储同僚要做的更多。
“委员会需要做的更好，”柯薛拉柯塔指的是美联储政策制定委员会。
目前接近1%的通胀“过低”，预计四年后才会回到美联储设定的2%目标，柯薛拉柯塔在给罗切斯特地区商会准备的发言稿中表示。
尽管失业率已经从10%的衰退时期峰值回落，“但美国就业市场远谈不上稳健”，他表示。
而且，柯薛拉柯塔指出，目前6.7%的失业率可能高估了就业市场的体质，因未计入放弃寻找工作的人员及应该上全职而仅在兼职的人员。
他表示，较长期而言，失业率应降至略高于5%。
柯薛拉柯塔对美联储应采取更多措施的观点并不是什么秘密，上月在美联储政策会议上，他是唯一反对美联储放弃何时升息经济指引决定的委员。
依他看，美联储应承诺维持近零利率直至失业率降至5.5%以下，只要控制好通胀和金融稳定风险。
柯薛拉柯塔的反对票使他成为美联储内对通胀态度最为温和的委员。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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路透新加坡4月17日 - 亚洲近月6月上半月石脑油价格比7月上半月价格周一每吨高出5美元，这是4月5日 以来最高的逆价差，因需求强劲。 逆价差指的是现货价格高于远期价格，反映出基本面强劲，正价差则反映市场供过于求。 日本出光兴产以成本加运费价(C&F)较日本报价约中段单位数的升水，买进了5月21日-6月5日到岸德山的 石脑油。 尽管有液化石油气(LPG)的替代竞争，但石脑油需求一直很坚挺。 丁烷价格仍令石化厂商替代石脑油不合算。 日本经济产业省上周五的数据显示，3月日本乙烯产量同比增长7.7%至56.71万吨。 日本的石脑油进口较前月下滑0.8%至125万吨。 荷兰咨询机构PJK International的数据显示，4月13日止当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的石脑油 库存下跌27.5%至22.1万吨。 亚洲汽油裂解价差处在两日高位每桶10.88美元，亚洲地区的炼厂维护本月料将达到顶峰。 现货市场上，有四笔汽油交