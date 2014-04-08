版本:
中国
货币新闻 | 2014年 4月 9日 星期三 02:24 BJT

欧洲金融：诺亚称欧元强势是因欧元区信心正在恢复

欧洲央行管委诺亚周二人表示：

* 欧洲央行管委诺亚称欧元强势是因欧元区信心正在恢复 　　* 诺亚称未见通缩风险，但欧洲央行准备在必要时采取进一步政策行动。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐