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货币新闻 | 2014年 4月 9日 星期三 02:11 BJT

EIA月报: EIA上调今明两年OPEC国家石油产量预估

路透纽约4月8日 - 美国能源资料协会(EIA)周二上调石油输出国组织(OPEC)国家今明两年石油产量预估，下调非OPEC国家今明两年石油产量预估。

EIA在其短期能源展望报告中预计，2014年OPEC石油日产量将为3,615万桶，较EIA在3月时的预估增加27万桶，且预料2015年OPEC石油日产量为3,614万桶，较上一次预估上升42万桶。

EIA将2014年非OPEC国家石油日产量预估下调16万桶，至5,564万桶，将2015年石油日产量预估下调33万桶，至5,696万桶。(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)
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