纽约期市：阿拉比卡咖啡期货周二攀升，因巴西天气干燥令人忧虑作物

标题新闻：美国经济第一季料扩张0.5%--亚特兰大联储GDP预测模型
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路透纽约/伦敦4月8日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周二攀升，延续自上周稍晚的涨势，因预期巴西天气干燥将使巴西作物受损的忧虑加重。
期糖上涨，受助于雷亚尔上涨和担忧巴西天气对作物的影响。可可期货攀升，反映需求的最新季度加工数据即将公布。
ICE-5月阿拉比卡咖啡期货 盘中触及逾三周高位2.028美元，收涨3.15美分，或1.6%，报每磅1.965美元。
巴西天气干燥令对作物的担忧加重，巴西1月和2月创下最炎热天气纪录，已损及当地的作物，且推高近月阿拉比卡咖啡期货在3月11日升至两年高位2.0755美元。
英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-7月罗布斯特咖啡 涨54美元，或2.6%，收报每吨2,166美元，此前触及三周高位2,180美元。
ICE-5月原糖期货 收涨0.22美分，或1.3%，报每磅17.16美分。Liffe-5月白糖合约 收升4.60美元，或1%，报每吨460.40美元。
Liffe-7月可可合约 收升6英镑，或0.3%，报每磅1,881英镑。ICE-5月可可合约 涨33美元，或1.1%，报每吨2,992美元。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
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路透新加坡4月17日 - 亚洲近月6月上半月石脑油价格比7月上半月价格周一每吨高出5美元，这是4月5日 以来最高的逆价差，因需求强劲。 逆价差指的是现货价格高于远期价格，反映出基本面强劲，正价差则反映市场供过于求。 日本出光兴产以成本加运费价(C&F)较日本报价约中段单位数的升水，买进了5月21日-6月5日到岸德山的 石脑油。 尽管有液化石油气(LPG)的替代竞争，但石脑油需求一直很坚挺。 丁烷价格仍令石化厂商替代石脑油不合算。 日本经济产业省上周五的数据显示，3月日本乙烯产量同比增长7.7%至56.71万吨。 日本的石脑油进口较前月下滑0.8%至125万吨。 荷兰咨询机构PJK International的数据显示，4月13日止当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的石脑油 库存下跌27.5%至22.1万吨。 亚洲汽油裂解价差处在两日高位每桶10.88美元，亚洲地区的炼厂维护本月料将达到顶峰。 现货市场上，有四笔汽油交