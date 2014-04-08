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货币新闻 | 2014年 4月 9日 星期三 02:54 BJT

纽约期市：阿拉比卡咖啡期货周二攀升，因巴西天气干燥令人忧虑作物

路透纽约/伦敦4月8日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周二攀升，延续自上周稍晚的涨势，因预期巴西天气干燥将使巴西作物受损的忧虑加重。

期糖上涨，受助于雷亚尔上涨和担忧巴西天气对作物的影响。可可期货攀升，反映需求的最新季度加工数据即将公布。

ICE-5月阿拉比卡咖啡期货 盘中触及逾三周高位2.028美元，收涨3.15美分，或1.6%，报每磅1.965美元。

巴西天气干燥令对作物的担忧加重，巴西1月和2月创下最炎热天气纪录，已损及当地的作物，且推高近月阿拉比卡咖啡期货在3月11日升至两年高位2.0755美元。

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-7月罗布斯特咖啡 涨54美元，或2.6%，收报每吨2,166美元，此前触及三周高位2,180美元。

ICE-5月原糖期货 收涨0.22美分，或1.3%，报每磅17.16美分。Liffe-5月白糖合约 收升4.60美元，或1%，报每吨460.40美元。

Liffe-7月可可合约 收升6英镑，或0.3%，报每磅1,881英镑。ICE-5月可可合约 涨33美元，或1.1%，报每吨2,992美元。(完)

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