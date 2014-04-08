芝加哥期市：CBOT玉米期货上涨，因预期USDA公布的供需报告利多

标题新闻：美国经济第一季料扩张0.5%--亚特兰大联储GDP预测模型
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路透芝加哥4月8日 - 美国玉米期货周二跳涨逾1%，在收市前几分钟创下新高，受助于投资基金买入，他们预期周三出炉的政府供需报告将利多市场。
交易消息表示，芝加哥商业交易所集团(CME Group)的Globex电子交易平台在交易日最后一个小时交易中断，导致场内交易活动激增。
分析师平均预期，美国农业部在周三中午公布的报告中，将连续第五个月降低玉米结转库存预估，因为出口需求强劲。
具影响力的阿根廷CGT工会周二向路透表示，周四将进行的24小时罢工会使该国罗萨里奥谷物中心运营瘫痪，因港口工人和货车司机将举行示威，抗议高通胀。
中国国家质量监督检验检疫总局称，巴西玉米获得出口中国的检验检疫资格，自3月31日起允许符合《进口巴西玉米植物检验检疫要求》的巴西玉米进口。
5月玉米期货 收升7-3/4美分，报5.07美元。
今日CBOT玉米期货成交量预计为313,051口。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
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当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.3 (3月) +0.1 (2月) 不包括食品和能源核心CPI(%) -0.1 (3月) +0.2 (2月) 实质所得(%)