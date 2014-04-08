芝加哥期市：CBOT玉米期货上涨，因预期USDA公布的供需报告利多

路透芝加哥4月8日 - 美国玉米期货周二跳涨逾1%，在收市前几分钟创下新高，受助于投资基金买入，他们预期周三出炉的政府供需报告将利多市场。

交易消息表示，芝加哥商业交易所集团(CME Group)的Globex电子交易平台在交易日最后一个小时交易中断，导致场内交易活动激增。

分析师平均预期，美国农业部在周三中午公布的报告中，将连续第五个月降低玉米结转库存预估，因为出口需求强劲。

具影响力的阿根廷CGT工会周二向路透表示，周四将进行的24小时罢工会使该国罗萨里奥谷物中心运营瘫痪，因港口工人和货车司机将举行示威，抗议高通胀。