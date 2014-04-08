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货币新闻 | 2014年 4月 9日 星期三 04:03 BJT

美国金融：普洛瑟称美联储应该提供更具体的升息计划

美国费城联邦储备银行总裁普洛瑟周二称，

* 美联储应微调前瞻性指引，更多提供促使其收紧政策的条件；敦促联储提供具体信息；

* 美联储距离‘永久性撤走对经济的支持’还有很长时间；

* 首次升息时间‘完全取决于数据’、通胀和就业目标；

* 增加政策宽松度无法解决美联储面临的低通胀问题；

* 美国的低通胀只是暂时的；通胀预期牢牢受控；

* 3月就业数据‘合理’。
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