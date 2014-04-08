全球金市：黄金上涨，因美元下跌和乌克兰紧张局势升级

国际油市：亚洲380-cst燃料油跨月价差处于下行趋势，因供应过剩
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
* 乌克兰紧张局势重燃，支持风险厌恶情绪
* 美元指数下挫0.5%
* 伊拉克央行称可能增加黄金持有量
* 关注周三公布的美联储会议记录
路透纽约/伦敦4月8日 - 黄金周二上涨1%，因美元大跌，以及乌克兰问题令美国和俄罗斯关系再次紧张，擦亮黄金的避险吸引力。
在过去两个月买入60吨黄金后，伊拉克央行表示，可能在未来几个月买入更多黄金，这消息也支撑黄金价格。
美国国务卿克里周二谴责俄罗斯特工和特种部队煽动分裂主义者在乌克兰东部进行分裂活动，声称俄罗斯可能正准备重演在克里米亚的军事行动。
1900 GMT，现货金 升1%，至每盎司1,308.75美元，稍早触及两周高位1,314.43美元。
美国6月期金 收涨10.80美元，报每盎司1,309.10美元。路透初步数据显示，成交量较30日均值低约40%。
技术故障令芝加哥商业交易所集团(CME Group)的Globex电子交易平台周二下午交易中断，主要影响农作物和谷物合约，没有影响原油和金属交易。
美元指数 下挫0.6%，也提振黄金。
市场下一焦点是周三美联储将发布的3月会议记录。
其他贵金属方面，现货银 升0.9%，报每盎司19.99美元，现货铂金 上涨1.1%，报每盎司1,437.25美元。
现货钯金 涨1.7%，报每盎司774.10美元。(完) ----------------------------1900 GMT---------------------------------
最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前
结算价 变动 涨跌% 成交量 COMEX黄金期货 1309.10 10.80 0.8 1296.80 1314.70 109,847 COMEX白银期货 20.057 0.150 0.8 19.850 20.175 44,884 COMEX铂金期货 1441.70 13.90 1.0 1427.00 1444.90 5,397 COMEX钯金期货 775.85 8.20 1.1 766.45 779.45 3,164 现货金 1308.80 12.76 1.0 1296.85 1314.43 现货银 19.990 0.170 0.9 19.900 20.160 现货铂金 1437.25 16.25 1.1 1429.50 1442.00 现货钯金 774.10 12.90 1.7 767.20 777.50(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化
(编译 利棣儿；审校 母红)
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透新加坡4月17日 - 亚洲航煤裂解价差周一上涨，行业消息人士称来自北亚的现货船货有限，不过来自印度的现货供给抑制涨幅。
路透4月17日 - 多数东南亚股市周一收低，对海外地缘政治风险的担忧推动投资者转向避险资产；新加坡股市下跌1%。 围绕朝鲜问题及即将举行的法国大选的疑虑，已经挫伤全球投资者信心，而美国经济数据疲弱，又进一步打击了市场人气。 尽管今日稍早出炉的中国多项经济数据好于预期，但仍未能激发起投资者的热情。中国近期公布了一系列良好数据，投资者已经变得比较乐观。 相似的是，新加坡强劲的3月出口数据并未提振上周金管局审慎论调 所造成的低迷人气。 新加坡股市 下跌近1%至3月底以来最低，由工业及金融股领跌 。 星展集团 及华侨银行下跌约1%。 棕榈树种植业者Golden Agri-Resources 跌幅最大。 泰国股市 收低0.9%，受能源及工业股拖累。 “在泰国股市扮演重要角色的机构投资人转为净买入，但我认为外部 方面的许多考量打压买气，”Phillip Securities策略师Teerada Cha