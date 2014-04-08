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货币新闻 | 2014年 4月 9日 星期三 04:19 BJT

美股盘后：美国铝业公布业绩后股价上扬1%

路透纽约4月8日 - 美国铝业 周二在盘后交易中上扬1%，之前该公司公布首季业绩，为美国企业首季季报拉开帷幕。

美国铝业 公布第一季不计入特殊项目的每股盈利0.09美元，每股亏损0.16美元。美国铝业公布第一季营收为55亿美元。

根据汤森路透I/B/E/S，市场预计美国铝业第一季营收为55.5亿美元，每股收益为0.05美元。(完)
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