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货币新闻 | 2014年 4月 9日 星期三 04:11 BJT

表格：截至4月6日当周USDA美国作物生长报告摘要

路透华盛顿4月8日 - 美国农业部(USDA)在每周作物生长报告中公布主要美国农作物资讯如下(所有数据均为百分比): 一周截至日 04/06/14 03/30/14 04/06/13 五年均值

冬麦生长状况 - 优 5 -- 5 　　　 -- - 良 30 -- 31 -- - 普通 36 -- 34 -- - 差 19 -- 18 -- - 很差 10 -- 12 -- 棉花种植率 6 -- 5 6 稻米种植率 　　　　　　15 -- 16 19(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)
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