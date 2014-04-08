美国股市：道琼工业指数收升0.06%，Nasdaq指数上涨0.81%

标题新闻：美国经济第一季料扩张0.5%--亚特兰大联储GDP预测模型
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透纽约4月8日 - 美国股市周二上涨，结束之前三日连跌的頽势，因投资人买入受到重创的社交网络股和网络股。
根据初步收盘数据，道琼工业指数 收高10.27点，或0.06%，至16,256.14点；标准普尔500指数 收涨6.92点，或0.38%，至1,851.96点；Nasdaq指数 上涨33.234点，或0.81%，至4,112.986点。(完)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.3 (3月) +0.1 (2月) 不包括食品和能源核心CPI(%) -0.1 (3月) +0.2 (2月) 实质所得(%)