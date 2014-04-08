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市场报道 | 2014年 4月 9日 星期三 04:16 BJT

美国股市：道琼工业指数收升0.06%，Nasdaq指数上涨0.81%

路透纽约4月8日 - 美国股市周二上涨，结束之前三日连跌的頽势，因投资人买入受到重创的社交网络股和网络股。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收高10.27点，或0.06%，至16,256.14点；标准普尔500指数 收涨6.92点，或0.38%，至1,851.96点；Nasdaq指数 上涨33.234点，或0.81%，至4,112.986点。(完)
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