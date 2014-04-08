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亚洲 | 2014年 4月 9日 星期三 05:03 BJT

纽约期市：期棉上涨，因预期USDA将公布利多的报告

路透纽约4月8日 - 洲际交易所(ICE)指标期棉合约周二上涨，扳回上日的部份跌幅，因在周三美国政府公布月度供需预估前的买盘抵销了指数基金展期带来的压力。

指标ICE-5月期棉合约 收涨1.17美分，或1.3%，报每磅91.79美分。

次月7月期棉合约 收升1.24美分，或1.4%，报每磅92.41美分。

交投仍然在区间内，且成交放量，倍受关注的商品指数基金正进行展期。

市场广泛预期，美国农业部(USDA)将下调截至7月的2013/14年度棉花库存预估，因预计美国棉花产量低于预估。(完)

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日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
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