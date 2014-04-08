更正-美国债市：公债价格上涨，此前三年期公债标售需求强劲

(更正：因译文有误，第二个要点应为财政部“周三”标售，非“周二”)

* 公债价格上涨，财政部标售300亿美元三年期公债

* 财政部周三将标售210亿美元10年期公债

* 周三美联储公布3月会议记录

* 美联储买入8.24亿美元TIPS

路透纽约4月8日 - 美国公债价格周二上涨，此前美国财政部标售300亿美元三年期新债的需求高于均值，且投资者等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三公布会议记录。

最新的三年期新债标售得标利率为0.90%，和标售前二级市场的水平一样。包括一些国家央行、大型基金经理和其他投资者在内的直接得标买入规模占供应的24%，为2013年2月来最高。

财政部周三将标售210亿美元10年期公债，分析师预计将吸引强劲需求。财政部周四将标售130亿美元30年期公债。

“我们预料需求良好，我仍认为收益率曲线将趋平，我预计10年期公债将具吸引力，”Cantor Fitzgerald利率策略师Justin Lederer说。

交易商预计，新的10年期公债标售得标利率将为2.69%，较二级市场的水平高大约0.5个基点。

自美联储主席叶伦在上月美联储政策会议后的记者会上表示，美联储可能在结束购债六个月后升息，暗示美联储可能最早在明年春季升息以来，公债收益率曲线显着趋平。

升息预期损及包括五年期和七年期在内的中年期债的表现，改变了收益率曲线的形状。

五年期和30年期公债 收益率差收窄至177个基点，为五年来最窄，低于叶伦上月讲话前的208个基点。

不过，之后该收益率差走宽至187个基点，因周五令人失望的3月非农就业报告使投资者再次评估对美联储何时可能开始升息的预期。

交易商将留意美联储在3月政策会议上是否讨论过升息。

“明天的押注是美联储官员在会议上是否谈及收紧政策或在未来一段时间收紧政策的前景，抑或是他们完全没有提到，”加拿大帝国商业银行(CIBC)美国公债交易部主管Tom Tucci表示。

Tucci说，如果会议纪录显示没有谈论过时间框架，那么，两年期公债等短期债将可能得到支撑。

周五，两年期公债收益率上周五上涨至0.50%，为9月来最高，周二回落至0.41%。

指标10年期公债 升5/32，收益率报2.68%，低于周一尾盘的2.70%。30年期公债 涨12/32，收益率报3.54%，低于周一尾盘的3.56%。

美联储周二买入8.24亿美元2018年至2044年到期的通膨保值债券(TIPS)。

-----------------------1818 GMT-------------------------

价格 变动 收益率%

两年期公债 99-30/32 (-) 0.403

五年期公债 99-26/32 (+01/32) 1.664

10年期公债 100-20/32 (+05/32) 2.679

30年期公债 101-19/32 (+12/32) 3.539(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]