加拿大股市：反弹，受助于油价和金价上涨推高能源股和金矿股

标题新闻：美国经济第一季料扩张0.5%--亚特兰大联储GDP预测模型
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路透多伦多4月8日 - 加拿大主要股指周二反弹，因金价和油价急升，推高自然资源类股，且扶助提振投资人信心，之前该股指连挫三个交易日。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨102.12点，或0.72%，报14,372.45点。
10大类股中有九类收高，金融股涨0.3%，能源股上涨，受助于油价上升。金矿股上扬2.2%，因金价攀升。(完)
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当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.3 (3月) +0.1 (2月) 不包括食品和能源核心CPI(%) -0.1 (3月) +0.2 (2月) 实质所得(%)