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市场报道 | 2014年 4月 9日 星期三 06:01 BJT

加拿大股市：反弹，受助于油价和金价上涨推高能源股和金矿股

路透多伦多4月8日 - 加拿大主要股指周二反弹，因金价和油价急升，推高自然资源类股，且扶助提振投资人信心，之前该股指连挫三个交易日。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨102.12点，或0.72%，报14,372.45点。

10大类股中有九类收高，金融股涨0.3%，能源股上涨，受助于油价上升。金矿股上扬2.2%，因金价攀升。(完)
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