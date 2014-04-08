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亚洲 | 2014年 4月 9日 星期三 06:24 BJT

****澳新经济指标预测--4月9日-4月16日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:           
            
    GMT时间  经济指标/活动                            公布时段        预估值      前值    
    4月7日当周
    
    4月9日(三)
    0030  澳洲消费者信心                                 4月             --      -0.7%
    0130  澳洲房屋融资                                   2月           +2.0%      持平
              投资性房屋融资                                             --      -3.3%
    
    4月9-10日
    2300  新西兰采购经理人指数(PMI)                      3月             --      56.20 
    
    4月10日(四)
    0130  澳洲就业人数(万人)                             3月         增加0.5  增加4.73
              全职就业人数(万人)                                         --   增加8.05
              就业参与率                                               64.7%     64.8%
              失业率                                                    6.0%      6.0%
    2245  新西兰食品价格指数                             3月             --      -1.0% 
    
    4月11日(五)
    暂无重要经济数据公布。    
    
    4月14日当周
    
    4月14日(一)
    暂无重要经济数据公布。
    
    4月15日(二)
    2245  新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季)           第一季             --      +0.1%
                               (较上年同期)                              --      +1.6%
    
    4月16日(三)
    暂无重要经济数据公布。 (完)
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