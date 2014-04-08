澳新经济指标预测--4月9日-4月16日****

国际油市：亚洲380-cst燃料油跨月价差处于下行趋势，因供应过剩
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月7日当周 4月9日(三) 0030 澳洲消费者信心 4月 -- -0.7% 0130 澳洲房屋融资 2月 +2.0% 持平 投资性房屋融资 -- -3.3% 4月9-10日 2300 新西兰采购经理人指数(PMI) 3月 -- 56.20 4月10日(四) 0130 澳洲就业人数(万人) 3月 增加0.5 增加4.73 全职就业人数(万人) -- 增加8.05 就业参与率 64.7% 64.8% 失业率 6.0% 6.0% 2245 新西兰食品价格指数 3月 -- -1.0% 4月11日(五) 暂无重要经济数据公布。 4月14日当周 4月14日(一) 暂无重要经济数据公布。 4月15日(二) 2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 -- +0.1% (较上年同期) -- +1.6% 4月16日(三) 暂无重要经济数据公布。 (完)
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透新加坡4月17日 - 亚洲航煤裂解价差周一上涨，行业消息人士称来自北亚的现货船货有限，不过来自印度的现货供给抑制涨幅。
路透4月17日 - 多数东南亚股市周一收低，对海外地缘政治风险的担忧推动投资者转向避险资产；新加坡股市下跌1%。 围绕朝鲜问题及即将举行的法国大选的疑虑，已经挫伤全球投资者信心，而美国经济数据疲弱，又进一步打击了市场人气。 尽管今日稍早出炉的中国多项经济数据好于预期，但仍未能激发起投资者的热情。中国近期公布了一系列良好数据，投资者已经变得比较乐观。 相似的是，新加坡强劲的3月出口数据并未提振上周金管局审慎论调 所造成的低迷人气。 新加坡股市 下跌近1%至3月底以来最低，由工业及金融股领跌 。 星展集团 及华侨银行下跌约1%。 棕榈树种植业者Golden Agri-Resources 跌幅最大。 泰国股市 收低0.9%，受能源及工业股拖累。 “在泰国股市扮演重要角色的机构投资人转为净买入，但我认为外部 方面的许多考量打压买气，”Phillip Securities策略师Teerada Cha