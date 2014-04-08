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亚洲 | 2014年 4月 9日 星期三 06:14 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--4月8日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 55.30 +1.71 +3.19 3565455

搜狐 62.13 +3.02 +5.11 1013452

网易 67.20 +2.50 +3.86 569408

百度 150.96 +7.45 +5.19 7437442

台湾

台湾积体电路 19.98 +0.24 +1.22 1735617

联电 2.12 +0.02 +0.95 318947

日月光 5.62 +0.15 +2.74 266307

硅品精密 7.06 +0.26 +3.82 790365

和信超媒体 1.29 +0.03 +2.38 250640

友达 3.83 +0.00 +0.00 149926

中华电信 31.00 +0.13 +0.42 23614

台湾国际航电 56.78 +1.13 +2.03 1125498

香港

中国移动 46.65 +0.69 +1.50 312437

中国联通 13.62 +0.03 +0.22 153829

中国电信 45.74 +0.41 +0.90 24792

中芯国际 3.81 +0.05 +1.33 10383

电讯盈科 5.05 +0.05 +1.00 820

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

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