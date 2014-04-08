《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--4月8日

国际油市：亚洲380-cst燃料油跨月价差处于下行趋势，因供应过剩
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 55.30 +1.71 +3.19 3565455
搜狐 62.13 +3.02 +5.11 1013452
网易 67.20 +2.50 +3.86 569408
百度 150.96 +7.45 +5.19 7437442
台湾
台湾积体电路 19.98 +0.24 +1.22 1735617
联电 2.12 +0.02 +0.95 318947
日月光 5.62 +0.15 +2.74 266307
硅品精密 7.06 +0.26 +3.82 790365
和信超媒体 1.29 +0.03 +2.38 250640
友达 3.83 +0.00 +0.00 149926
中华电信 31.00 +0.13 +0.42 23614
台湾国际航电 56.78 +1.13 +2.03 1125498
香港
中国移动 46.65 +0.69 +1.50 312437
中国联通 13.62 +0.03 +0.22 153829
中国电信 45.74 +0.41 +0.90 24792
中芯国际 3.81 +0.05 +1.33 10383
电讯盈科 5.05 +0.05 +1.00 820
(完)
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路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透新加坡4月17日 - 亚洲航煤裂解价差周一上涨，行业消息人士称来自北亚的现货船货有限，不过来自印度的现货供给抑制涨幅。
路透4月17日 - 多数东南亚股市周一收低，对海外地缘政治风险的担忧推动投资者转向避险资产；新加坡股市下跌1%。 围绕朝鲜问题及即将举行的法国大选的疑虑，已经挫伤全球投资者信心，而美国经济数据疲弱，又进一步打击了市场人气。 尽管今日稍早出炉的中国多项经济数据好于预期，但仍未能激发起投资者的热情。中国近期公布了一系列良好数据，投资者已经变得比较乐观。 相似的是，新加坡强劲的3月出口数据并未提振上周金管局审慎论调 所造成的低迷人气。 新加坡股市 下跌近1%至3月底以来最低，由工业及金融股领跌 。 星展集团 及华侨银行下跌约1%。 棕榈树种植业者Golden Agri-Resources 跌幅最大。 泰国股市 收低0.9%，受能源及工业股拖累。 “在泰国股市扮演重要角色的机构投资人转为净买入，但我认为外部 方面的许多考量打压买气，”Phillip Securities策略师Teerada Cha