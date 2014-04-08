版本:
中国
亚洲 | 2014年 4月 9日 星期三 06:20 BJT

东欧情势：美国、欧盟、俄罗斯和乌克兰下周会晤，讨论乌克兰危机--EU

路透布鲁塞尔4月8日 - 欧盟(EU)周二表示，美国、欧盟、俄罗斯和乌克兰下周将举行部长级会晤，讨论乌克兰危机。

欧盟一位官员表示，美国国务卿克里、欧盟对外政策事务主管阿斯顿、俄罗斯外长拉夫罗夫和乌克兰外长Andriy Deshchytsia将参加此次在欧洲举行的会晤。(完) (编译 李爽 审校 徐文焰)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐